La tablette la plus équilibrée ne coûte que 352 euros en quantité limitée dans ces deux stores.

Que vous soyez étudiant, travailleur à distance ou amateur de séries au lit, cette tablette peut durer environ 10 ans si vous en prenez bien soin.

L’iPad de base est à la fois l’une des meilleures tablettes sur le marché.

Inutile de dire qu’Apple avec ses iPad est une référence depuis des années sur le marché des tablettes. Son dernier modèle « de base » est considéré comme l’une des meilleures tablettes du marché depuis sa sortie (2021) et la meilleure dans une fourchette de prix inférieure à 400 euros. Vous pouvez maintenant obtenir l’iPad de 9ème génération pour seulement 352 euros sur Amazon et MediaMarkt.

Il a tendance à coûter environ 379 euros habituellement, mais aujourd’hui son prix a temporairement baissé. Nous parlons d’une tablette solide, avec une construction de qualité, un très bon écran et une autonomie qui surpasse facilement la concurrence.

Achetez la meilleure tablette du marché pour 350 euros

Quand nous recommandons un produit, c’est parce que nous l’avons utilisé à outrance, et c’est le cas de l’iPad que nous avons utilisé pendant des années. Nous avons eu plusieurs modèles d’iPad, des Mini aux versions normales de 9,7 et 12,9 pouces, en passant par les versions Pro. Celui-ci est sans aucun doute l’un des plus équilibrés. Cependant, il n’est pas conçu pour effectuer autant de prouesses que les modèles Pro.

Cet iPad de 2021 a inauguré la 9e génération d’iPad bon marché. C’est un appareil très haut de gamme avec un corps en aluminium d’une épaisseur de seulement 7,5 mm et un poids de 487 grammes. Il est équipé d’un écran IPS de 10,2 pouces, avec une résolution Full HD+ (2160 x 1620 px), une luminosité typique de 500 nits et un verre résistant aux rayures.

Il intègre également deux haut-parleurs à sa partie inférieure qui offrent un son spectaculaire. En termes de son, les appareils Apple sont excellents. Il dispose également de deux microphones pour un son ultra clair lors des appels vidéo et de FaceTime. Il s’agit du seul modèle qui conserve le déverrouillage par Touch ID et n’a pas de Face ID.

Il s’agit d’une tablette avec des performances exceptionnelles grâce au processeur Apple A13 Bionic de 7 nm qui atteint des vitesses d’horloge allant jusqu’à 2,65 GHz. La puce graphique A13 GPU à 4 cœurs, ses 3 Go de RAM et ses 64 Go de stockage en font un matériel exceptionnel. Il offre les mêmes performances et la même expérience utilisateur que d’autres tablettes Android de plus de 600-700 euros.

La batterie de cet iPad de 2021 a une capacité de 8686 mAh, ce qui nous permet d’utiliser la tablette pendant environ 18 heures en continu. Cela se traduit généralement par une autonomie de 5 à 6 jours, car il est l’un des appareils les plus efficaces du marché au repos. Il peut être mis à jour vers iPadOS 17, la dernière version du système d’exploitation d’Apple.

À l’arrière, nous avons un appareil photo de 8 MP et à l’avant, un appareil photo de 12 MP avec un grand angle pour prendre des selfies ou des appels vidéo de groupe. En ce qui concerne la connectivité, nous avons le WiFi 5, le Bluetooth 4.2 et une prise jack 3,5 mm pour les écouteurs. C’est une tablette très complète, l’un des meilleurs choix abordables pour les étudiants.

