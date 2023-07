Les AirPods 2 sont à un prix fou grâce à cette superbe réduction d’Amazon.

Ne manquez pas l’occasion de vous procurer les AirPods de deuxième génération à un prix fou.

Les AirPods de deuxième génération sont proposés à un prix très fou sur Amazon

Vous recherchez de nouveaux écouteurs sans fil et vous êtes complètement immergé dans l’écosystème Apple? Vous avez de la chance. Amazon propose les AirPods 2 d’Apple à un prix historique, ils n’ont pas été aussi bon marché depuis le Prime Day il y a quelques semaines. Avec cette offre folle, vous pouvez les obtenir pour seulement 119 euros, soit une réduction de 25 % par communiqué à leur prix d’origine de 159 euros.

Et il ne s’agit pas d’un produit reconditionné comme cela s’est déjà produit, mais ils sont totalement neufs. Ainsi, vous pourrez obtenir de nouveaux AirPods de deuxième génération pour quarante euros de moins que leur prix habituel : 159 euros. Et ce, sans renoncer à la magie de ce produit, même s’il s’agit d’une deuxième génération.

AirPods 2

Pourquoi devriez-vous acheter les AirPods de deuxième génération?

Comme vous pouvez le voir dans ce guide d’achat où nous vous aidons à choisir les meilleurs écouteurs, les AirPods de deuxième génération sont de superbes écouteurs avec une grande qualité sonore. Bien qu’ils n’aient pas de suppression du bruit ou d’audio spatial, ils restent les écouteurs parfaits pour les utilisateurs qui ne se soucient pas de ne pas avoir ces fonctionnalités.

AirPods 2

De plus, les AirPods 2 se distinguent également par leur design léger et confortable. Ils s’adaptent parfaitement à la forme de votre oreille, ce qui les rend idéaux pour une utilisation prolongée sans gêne, contrairement aux Pro, qui n’ont pas d’embouts, ce qui les rend parfaits pour ceux qui ne sont pas fans des écouteurs intra-auriculaires. Que ce soit à la maison, pendant le sport ou en se promenant dans la rue. Leur étui se glisse dans la poche de n’importe quel pantalon, donc il n’y aura aucun problème pour les transporter.

Il convient également de noter qu’ils sont les écouteurs parfaits si vous avez plusieurs appareils Apple car ils se connectent à eux en un clin d’œil. Pour les connecter à votre iPhone, il vous suffit d’ouvrir leur boîtier de charge et d’appuyer sur quelques boutons. C’est aussi simple que cela.

AirPods 2

Enfin, il faut également tenir compte d’autres fonctionnalités telles que la possibilité de réaliser des actions à partir des tiges, telles que contrôler la lecture ou appeler Siri, bien que vous puissiez également le faire avec la commande en question. De plus, ils disposent d’une détection de l’oreille, ce qui permet de mettre la musique en pause à chaque fois que vous les enlevez.

AirPods 2

Ainsi, si vous recherchez de nouveaux écouteurs sans fil, abordables et de bonne qualité, les AirPods de deuxième génération sont le meilleur choix. Rappelez-vous, vous pouvez vous procurer de formidables écouteurs pour beaucoup moins cher, 119 euros grâce à cette super offre d’Amazon.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires de NETCOST pour connaître les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :