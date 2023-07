Baisse brutale du prix de cette smartwatch Xiaomi qui bénéficie d’une grande réduction pour un temps limité

Profitez de cette offre d’Amazon et obtenez la Xiaomi Watch S1 Active pour bien moins que le prix recommandé.

La Xiaomi Watch S1 Active dispose d’un GPS multisystème à double bande

Si vous recherchez une montre intelligente de milieu de gamme, bonne et abordable, alors vous ne pouvez pas manquer cette offre. Vous pouvez maintenant obtenir la Xiaomi Watch S1 Active pour seulement 123,99 euros sur Amazon. C’est un prix très tentant si l’on considère qu’elle a généralement un PVPR de 199,99 euros dans le store Xiaomi, bien qu’elle soit maintenant en promotion et coûte 139,99 euros.

On pourrait dire que la Xiaomi Watch S1 Active serait l’équivalent de la Samsung Galaxy Watch4, mais plus abordable. C’est une montre connectée très recommandable, d’autant plus qu’elle bénéficie d’une réduction de 38 %. De plus, les avis des acheteurs sont très positifs, ce qui lui confère une note de 4,1 étoiles sur 5. Il s’agit donc d’un choix sûr. Cela étant dit, il est temps de jeter un coup d’œil aux spécifications techniques.

Xiaomi Watch S1 Active

Obtenez la Xiaomi Watch S1 Active pour 76 euros de moins que le prix recommandé sur Amazon

Cette montre connectée de sport est très stylée et s’accorde avec n’importe quel vêtement. Il convient de mentionner qu’elle est dotée d’un écran tactile AMOLED de 1,43 pouce avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Elle offre une excellente visibilité dans toutes les conditions. De plus, elle intègre une puce GPS qui prend en charge plusieurs systèmes de positionnement par satellite (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS et QZSS). En ce qui concerne la batterie de 470 mAh, elle peut durer jusqu’à 12 jours avec une utilisation normale et jusqu’à 24 jours si vous activez le mode économie d’énergie.

Étant donné qu’il s’agit d’une montre intelligente, il est très important qu’elle dispose de nombreux modes sportifs et de capteurs de tout type. Eh bien, la Xiaomi Watch S1 Active dispose de 117 modes sportifs. Lorsque vous faites de l’exercice, elle surveille et analyse avec précision la fréquence cardiaque, les calories brûlées, la vitesse moyenne et bien plus encore.

La Xiaomi Watch S1 Active est équipée d’un biosenseur PPG multicanal qui surveille la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang, la qualité du sommeil, détecte les niveaux de stress, et bien plus encore. Par ailleurs, en appuyant trois fois sur le bouton latéral situé en bas à droite, vous pouvez appeler votre contact d’urgence en cas d’accident. Et en parlant d’appels, cette montre connectée prend en charge les appels téléphoniques via Bluetooth grâce à son microphone et à son haut-parleur intégrés.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Watch S1 Active

En termes de personnalisation, elle dispose de plus de 200 cadrans de montre avec plusieurs thèmes, vous trouverez donc certainement celui qui correspond le mieux à vos goûts ou à votre humeur. En fin de compte, la Xiaomi Watch S1 Active est une montre intelligente très recommandable, d’autant plus qu’elle bénéficie d’une excellente réduction.

