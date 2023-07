Ni Apple, ni Xiaomi, ni OPPO: cette marque a mené le premier marché des téléphones mobiles du monde au dernier trimestre.

Le trône du marché chinois des téléphones mobiles a changé au cours du deuxième trimestre de 2023.

Le vivo X Flip est le premier smartphone pliable « type coquillage » de la marque chinoise

Les dernières données du marché de Canalys indiquent qu’Apple n’est plus la marque de smartphones la plus vendue en Chine au cours du deuxième trimestre de l’année 2023. Elle a été remplacée par une autre marque, d’origine chinoise, qui a réussi à occuper la première position en envoyant un total de 11,4 millions d’appareils dans tout le pays.

Il s’agit de vivo. La marque chinoise, appartenant au conglomérat BBK Electronics (avec OPPO, OnePlus et realme), occupe désormais la première place sur le marché des téléphones mobiles le plus important de la planète, grâce à la bonne réception des nouveaux vivo X Flip et vivo X Fold 2 par les consommateurs, selon les analystes.

Le marché chinois des téléphones mobiles se redresse et vivo occupe la première place

Les analystes de Canalys suggèrent que le marché chinois des téléphones mobiles se redresse peu à peu après une période de sécheresse. Ils affirment que la baisse des ventes est désormais « seulement » de 5%, avec un total de 64,3 millions d’appareils expédiés au cours de la période comprenant les mois d’avril, mai et juin.

Avec 11,4 millions d’unités vendues, vivo et OPPO se partagent les deux premières positions du marché, avec une part de marché de 18% chacune. Néanmoins, ce ne sont pas les meilleurs résultats des deux sociétés, car ces chiffres se traduisent par une baisse des ventes de 14% et 4% respectivement.

Apple est la seule marque du top 5 qui a réussi à croître par communiqué à la même période de l’année précédente, passant de 9,9 millions d’appareils vendus en 2022 à 10,4 millions en 2023. Néanmoins, elle est tombée à la troisième position du classement, avec une part de marché de 16%.

HONOR, quant à elle, continue de gagner en force parmi les cinq premières marques les plus vendues, et malgré le fait d’être la marque ayant le plus chuté, avec une croissance négative de 21% par communiqué à l’année précédente, elle se maintient à la quatrième position avec 10,3 millions d’unités vendues au cours du deuxième trimestre.

En revanche, Xiaomi se contente de la cinquième position, avec 8,6 millions d’appareils vendus en Chine au deuxième trimestre. Sa part de marché passe à 13%.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :