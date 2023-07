Ton Android te prévient déjà si quelqu’un utilise un AirTag pour te surveiller

Google annonce officiellement que Android disposera d’une série de mesures de sécurité pour vous protéger des AirTags et des appareils similaires.

Votre téléphone Android vous enverra une notification si quelqu’un essaie de vous espionner avec un AirTag

Les AirTags d’Apple sont de petits dispositifs de localisation de la taille d’une pièce de monnaie qui vous permettent de savoir où vous avez laissé vos clés ou où se trouve votre sac à dos, mais ils peuvent également être utilisés à des fins peu éthiques, car ils peuvent être utilisés pour tracer une personne sans son consentement.

C’est pourquoi, le mois dernier, Google et Apple ont confirmé qu’ils travailleraient ensemble pour éviter le suivi indésirable via les AirTags et autres dispositifs similaires, et maintenant la société de Mountain View vient d’annoncer, sur son blog officiel, que tous les appareils Android seront mis à jour avec une nouvelle fonctionnalité qui vous avertira si quelqu’un essaie de vous espionner avec un AirTag.

Les alertes de traceurs inconnus arrivent sur Android

Après l’avoir annoncé lors de la conférence Google I/O 2023, cette nouvelle fonctionnalité de sécurité appelée « alertes de traceurs inconnus » commence enfin à être déployée sur tous les appareils Android 6.0 ou version ultérieure.

Cette nouvelle fonctionnalité n’est disponible, pour le moment, que pour les AirTags d’Apple, mais Google a confirmé qu’ils coopèrent déjà avec d’autres fabricants de traceurs pour élargir la gamme d’appareils compatibles avec cette fonctionnalité.

Ainsi, chaque fois qu’un traceur Bluetooth inconnu se « sépare de son propriétaire » pour essayer de vous espionner, vous recevrez une notification sur votre téléphone Android vous avertissant de cette surveillance.

De plus, si vous appuyez sur cette notification, vous pourrez obtenir plus d’informations sur l’AirTag qui vous espionne et « voir une carte montrant où le traceur a été vu en voyageant avec vous ». De plus, si vous cliquez sur l’option Jouer un son, l’appareil de localisation émettra un son pour que vous puissiez le retrouver sans que son propriétaire ne s’en rende compte.

Mais ce n’est pas tout, car si vous approchez le traceur de l’arrière de votre smartphone, vous aurez accès à des informations supplémentaires sur celui-ci et sur son propriétaire, telles que son numéro de série ou les quatre derniers chiffres du numéro de téléphone du propriétaire de l’AirTag, et vous pourrez savoir comment désactiver cet appareil de localisation pour empêcher son propriétaire de continuer à vous espionner.

Enfin, sachez que cette nouvelle fonctionnalité dispose également d’un mode de balayage manuel grâce auquel vous pourrez vérifier votre environnement à la recherche de traceurs susceptibles d’essayer de vous espionner.

Pour utiliser cette analyse manuelle, il vous suffit d’entrer dans les Paramètres de votre smartphone, d’accéder à la section Sécurité et Urgence, de toucher l’option Alertes de traceur inconnues, de cliquer sur le bouton Lancer l’analyse maintenant et au bout d’environ 10 secondes, vous verrez « une liste de traceurs actuellement répertoriés comme étant à proximité de vous et séparés de l’appareil de leur propriétaire ».

