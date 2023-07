Samsung vient de lancer une télévision gigantesque que vous ne pourrez pas acheter : elle coûte autant qu’un petit appartement.

Samsung a présenté en Corée du Sud un nouveau modèle de Smart TV qui, en plus d’être équipé de la dernière technologie d’image, a un prix prohibitif pour une immense majorité de bourses.

Ce téléviseur Samsung coûte autant qu’un petit appartement.

Depuis un certain temps, Samsung fabrique certains des meilleurs Smart TV bon marché de ces dernières années. La société coréenne est également un fabricant reconnu d’écrans, qui, en plus de servir les terminaux de la marque (comme il se doit), les propose également à d’autres fabricants. Parmi eux se trouve Apple, qui a récemment demandé aux Coréens de fabriquer un écran sans bordure.

Et c’est justement de téléviseurs et d’écrans intelligents dont il est question. Selon SAMMobile, Samsung a présenté et mis en vente un téléviseur Micro LED de 89 pouces en Corée du Sud. Ce téléviseur ne se contenterait pas de prendre tranquillement un mur de votre salon (si vous avez peu d’espace, il vaut mieux ne pas y penser), mais il coûte autant qu’un appartement d’occasion en Galice.

Le téléviseur ultra haut de gamme de Samsung pour les portefeuilles bien garnis

Pourquoi ce téléviseur est-il si cher ? Commençons par la technologie d’écran Micro LED. Il s’agit d’une nouvelle technologie qui offre une grande qualité d’image et qui, selon le fabricant, combine le meilleur de la technologie OLED avec le meilleur de la technologie LCD. En d’autres termes : des noirs parfaits comme ceux de LG et une luminosité et une durabilité similaires aux écrans LCD du passé.

Dans la droite lignée de ce que fait habituellement Samsung avec ses écrans, nous trouverons des noirs très purs et des couleurs vives (et probablement saturées). Cela est dû à l’absence de filtre de couleur et de rétroéclairage séparé sur l’écran. Samsung assure également que nous verrons bien l’écran sous n’importe quel angle et que la luminosité maximale de ce téléviseur peut atteindre 4 000 nits.

Pour ceux qui peuvent se permettre d’intégrer une telle imposante machine chez eux, l’entreprise propose une série d’avantages. Parmi eux se trouve le téléviseur de 85 pouces The Frame, une barre de son HW-QN990C Dolby Atmos et le projecteur Samsung Freestyle. De plus, ceux qui achètent ce téléviseur recevront 5 millions de points pour leur adhésion à Samsung. Et bien sûr, nous n’avons pas encore révélé le prix : environ 100 000 euros au taux de change, c’est ce que coûte cette monstruosité.

