Nouveau Redmi 12 5G : voici tout ce que nous savons sur la version 5G du nouveau best-seller de Xiaomi.

Le Redmi 12 5G sera officiellement lancé en Inde le 1er août prochain.

La partie arrière du nouveau Redmi 12 5G dans une jolie couleur bicolore

Le rythme des présentations de Xiaomi ne ralentit pas même en été, puisque après avoir annoncé il y a quelques semaines la Redmi Watch 3 Active, une nouvelle montre connectée bon marché qui peut déjà être achetée en France pour moins de 40 euros, le géant chinois vient de confirmer le lancement de son nouveau smartphone bon marché avec 5G, le Redmi 12 5G.

Nous allons maintenant vous dire tout ce que vous devez savoir sur le Redmi 12 5G, un smartphone d’entrée de gamme qui est destiné à devenir l’un des meilleurs vendeurs de 2023 et qui ne tardera pas à arriver sur le marché.

Redmi 12 5G, toutes les informations

Comme l’a confirmé Xiaomi sur son site internet officiel en Inde, le nouveau Redmi 12 5G sera officiellement présenté le 1er août prochain dans le pays asiatique et sera le fleuron de la nouvelle génération de smartphones bon marché avec 5G de la société chinoise.

Tout indique que le Redmi 12 5G sera la version mondiale du Redmi Note 12R, un smartphone qui est arrivé sur le marché fin juin, et son passage par Geek Bench le confirme, car il sera également équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, qui sera accompagné de trois versions de mémoire RAM – 4, 6 et 8 Go – et de deux variantes de stockage interne – 128 et 256 Go.

Plus précisément, le Redmi 12 5G sera disponible avec quatre configurations de mémoire différentes : 4Go+128Go, 6Go+128Go, 8Go+128Go et 8Go+256Go, bien que seules les deux ou trois premières soient probablement disponibles sur le marché mondial.

Quant au reste des caractéristiques du Redmi 12 5G, on s’attend à ce que ce nouveau smartphone d’entrée de gamme dispose d’un écran de 6,79 pouces avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, avec une grande batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 18W, et fonctionne sous Android 13 avec MIUI 13 comme système d’exploitation.

En ce qui concerne le prix du smartphone, plusieurs fuites ont assuré que la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne coûtera 13 999 roupies indiennes, soit environ 155 euros au taux de change actuel, bien que si ce smartphone arrive finalement en France, son prix sera légèrement plus élevé.

