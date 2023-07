Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus auront un capteur de 48 MP plus petit que celui des modèles Pro

Une autre différence entre le système photographique des iPhone 15 et iPhone 15 Pro a fuité.

Le capteur d’image des iPhone 15 aura toujours 48 MP mais sera plus petit que celui des iPhone 15 Pro

Il est bien connu depuis quelques mois que les iPhone 15, tant les modèles Pro que les modèles réguliers, auront un capteur de 48 mégapixels sur leur objectif principal. Bien que les dernières informations que nous avons suggèrent que cela est toujours prévu, il y aura en réalité une différence entre les iPhone 15 et 15 Pro, bien qu’ils aient le même nombre de MP.

Comme l’indique Digital Chat Station dans un communiqué auquel MacRumors a eu accès, on s’attend à ce que les modèles sans l’appellation pro des iPhone 15 aient un capteur plus petit que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, bien que toute la gamme ait 48 mégapixels.

Il y aura plus de différences dans les caméras des iPhone 15.

D’après Digital Chat Station, ils font écho à une publication sur Weibo d’un utilisateur qui a également divulgué des caractéristiques sur les iPhone par le passé. Cette fois-ci, comme nous l’avons dit, il affirme que même si tous les iPhone auront un capteur de 48 MP, celui des modèles Pro sera bien meilleur que celui des modèles non pro.

Plus précisément, les modèles Pro auront un capteur de 1/1,3 pouces, tout comme les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, tandis que les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Plus auront un capteur de 48 mégapixels de 1/1,5 pouces. Cela représente tout de même une augmentation de 27 % par communiqué aux iPhone 14 et 14 Plus, qui sont de 1/1,9 pouces.

Il est normal de voir ce genre de différenciation entre les modèles Pro et les modèles non pro. Après tout, Apple doit les différencier d’une manière ou d’une autre pour que cette différenciation se reflète également dans le prix des appareils. Rappelons qu’il y aura également une différence avec l’iPhone 15 Pro Max, car il devrait être doté d’un objectif périscope qui améliorerait le zoom optique, une nouveauté qui pourrait retarder sa sortie.

Quoi qu’il en soit, même si le capteur des iPhone 15 sera légèrement plus petit que celui des iPhone 15 Pro, il aura toujours 48 MP et représentera une amélioration notable par communiqué aux iPhone 14.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :