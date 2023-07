133 euros pour cette smartwatch Pro haut de gamme avec GPS, 30 jours de batterie et Alexa intégrée

Il s’agit de l’un des meilleurs vendeurs de la catégorie des montres intelligentes.

Avec son écran Amoled à haute résolution et ses capteurs de pointe, cette montre Amazfit est sensationnelle.

Si vous attendiez que l’Amazfit GTR 3 Pro atteigne son prix le plus bas de tous les temps, aujourd’hui est le jour J. Vous pouvez désormais l’obtenir pour seulement 133 euros sur AliExpress Plaza, avec une livraison gratuite depuis la France. Il s’agit de l’une des montres intelligentes les plus complètes, avec la meilleure construction et la plus appréciée, du catalogue des montres intelligentes de Xiaomi et Amazfit.

Nous l’avons souvent vu en vente sur Amazon pour 159,90 euros, comme aujourd’hui, mais jamais à un prix aussi bas que sur AliExpress. Dans l’offre que nous vous proposons, les deux modèles peuvent être obtenus à ce prix avantageux, mais seul le modèle avec bracelet en cuir marron est expédié depuis la France. Pour obtenir le prix le plus bas, vous devez récupérer le coupon du vendeur C965RX5BYVU6.

Amazfit GTR 3 Pro

Achetez la meilleure montre Amazfit à un prix historique

Il y a près de deux ans, cette montre, ainsi que d’autres modèles d’Amazfit, ont été présentés au public. Actuellement, son prix sur le site officiel est de 174,90 euros, bien au-dessus de l’offre d’AliExpress.

Cette Amazfit GTR 3 Pro est fabriquée avec des matériaux haut de gamme tels que l’aluminium aéronautique, qui lui confère une grande durabilité. Elle est dotée d’une couronne rotative pour naviguer dans les menus sans avoir à toucher l’écran à certains moments. C’est l’une des montres les plus confortables à porter 24 heures sur 24.

Son écran est protégé par un verre ultra résistant et incurvé sur les bords. Ses lunettes tout autour se fondent dans l’aluminium du boîtier comme s’il s’agissait du même matériau. Son écran Amoled rond de 1,45″ offre une résolution très élevée et une luminosité réglable allant jusqu’à 1000 nits, plus que de nombreux smartphones.

Si vous souhaitez changer de style de montre chaque jour, en plus de pouvoir acheter d’autres bracelets compatibles, vous pouvez personnaliser le cadran avec plus de 150 options gratuites, dont 15 animées et 23 cadrans modulaires éditables pour choisir ce que vous souhaitez afficher à tout moment et jour.

Il s’agit d’une montre haut de gamme qui collecte automatiquement certaines données pour vous. Elle peut suivre votre fréquence cardiaque 24h/24, enregistrer votre taux d’oxygène dans le sang, compter les pas avec précision, évaluer la qualité de votre sommeil quotidiennement ou estimer les calories brûlées chaque jour.

De plus, si vous aimez faire du sport en extérieur, cette montre intègre également une puce GPS qui vous positionnera grâce à 5 systèmes de navigation (GPS, GLONASS, Galileo, BDS et QZSS). Cela est extrêmement utile pour rentrer chez vous en toute sécurité si vous avez l’habitude de faire du vélo ou de la randonnée en montagne. Vous disposez également de 150 modes sportifs parmi lesquels choisir à chaque séance d’entraînement.

➡️ Voir l’offre Amazfit GTR 3 Pro

avec le code C965RX5BYVU6

Enfin, sa batterie peut vous offrir une autonomie d’environ 12 jours avec une seule charge en utilisation normale. Mais si vous utilisez constamment le GPS, vous pourrez l’utiliser pendant environ 35 heures. Elle peut durer jusqu’à 30 jours si vous utilisez la montre de manière basique.

