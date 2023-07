L’UE ouvre une enquête antitrust à l’encontre de Microsoft pour avoir imposé Teams aux utilisateurs de Office

La Commission européenne enquêtera sur Microsoft pour de présumées pratiques anticoncurrentielles avec Teams.

Les applications de Microsoft Teams sur mobile et sur PC.

Microsoft 365, l’héritière du mythique Microsoft Office et de l’ultérieur Office 365, est la suite bureautique la plus utilisée dans le monde actuellement et il semble que la société basée à Redmond profite de cette position privilégiée sur le marché pour « obliger » les utilisateurs à utiliser une de ses applications les plus remarquées : Microsoft Teams.

C’est tellement le cas, que comme nous le révèle TechCrunch, l’Union européenne a entamé une enquête antitrust contre Microsoft pour imposer Teams aux utilisateurs d’Office.

L’UE enquête si Microsoft Teams enfreint les réglementations antitrust

La Commission européenne a annoncé sur son blog officiel qu’elle allait lancer une enquête contre Microsoft pour déterminer si l’entreprise créatrice de Windows a enfreint les règles de concurrence de l’UE « en liant ou en regroupant ses produits de communication et de collaboration (Microsoft Teams) avec ses suites populaires pour les entreprises, Office 365 et Microsoft 365 ».

« La Commission est préoccupée par le fait que Microsoft puisse abuser et défendre sa position dominante sur le marché des logiciels de productivité en restreignant la concurrence dans l’Espace économique européen (‘EEE’) pour les produits de communication et de collaboration ».

Ainsi, l’Union européenne craint que Microsoft n’inclue par défaut Teams en tant qu’outil de communication de sa suite bureautique, ce qui empêche l’utilisateur de choisir entre cela et d’autres options, et accuse l’entreprise américaine de limiter l’interaction des autres alternatives avec le reste des applications de Microsoft 365.

« En particulier, la Commission est préoccupée par le fait que Microsoft puisse accorder à Teams un avantage de distribution en ne donnant pas aux clients la possibilité d’inclure ou de ne pas inclure l’accès à ce produit lorsqu’ils souscrivent à ses suites de productivité, et peut avoir limité l’interopérabilité entre ses suites de productivité et des offres concurrentes ».

Cette enquête est lancée deux ans après qu’un des grands concurrents de Microsoft Teams, Slack, ait porté plainte devant l’Union européenne affirmant que la société américaine imposait Teams aux utilisateurs d’Office, leur empêchant ainsi d’évaluer d’autres alternatives comme Slack elle-même.

