Les hackers exploitent le mode multijoueur du mythique Call of Duty: Modern Warfare 2 pour distribuer des logiciels malveillants

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) enregistre un grand nombre de joueurs ces derniers jours

Un des moments phares de la saison gaming de cet été, plus que les nouvelles sorties, est le retour des anciennes gloires. De nombreux joueurs profitent de l’été avec d’anciens mais mythiques jeux, comme Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009). Cependant, il y a des risques, car des hackers en profitent pour infecter les joueurs avec des logiciels malveillants sur PC.

Un logiciel malveillant infectieux

Activision, qui a réactivé les serveurs des Call of Duty sur Xbox 360 ces derniers jours, a réussi à faire revenir une vague d’utilisateurs sur leurs anciennes versions, sur diverses plateformes, dont le PC. Mais en raison de cette ancienneté, ils sont également plus susceptibles d’être attaqués par des hackers s’ils ne sont pas maintenus correctement. Ainsi, comme le rapportent des discussions sur Steam, ils utiliseraient des vers pour entrer dans des serveurs piratés et infecter certains joueurs en infectant d’autres.

Cela indique que, si nous n’utilisons pas d’antivirus sur notre système, nous sommes totalement exposés aux attaques des hackers qui exploitent la vulnérabilité du système pour infecter les utilisateurs. En réalité, Activision a déjà annoncé via Twitter la déconnexion des serveurs sur PC pour travailler sur un correctif qui évitera ces dangers aux joueurs de Call of Duty.

???? Multiplayer for Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) on Steam was brought offline while we investigate reports of an issue. — Call of Duty Updates (@CODUpdates) 26 juillet 2023

Avenir assuré chez Sony

Call of Duty a également été au centre de l’attention avec les plaintes de Sony concernant l’achat d’Activision par Xbox. Cependant, la situation s’est calmée depuis que l’entreprise dirigée par Phil Spencer a convenu avec Sony d’une garantie de 10 ans pour Call of Duty sur PlayStation. De plus, la franchise a tellement d’importance que Jim Ryan a renoncé à la possibilité de conserver le reste des jeux d’Activision Blizzard pour prolonger la durée de vie du jeu de tir.

Il n’y a aucun doute que Call of Duty est l’une des franchises les plus influentes de l’histoire du monde des jeux vidéo, et elle est si populaire que des millions de joueurs apprécient cette franchise sur des appareils Android ou iOS avec Call of Duty Mobile. C’est la poule aux œufs d’or de l’industrie actuelle, et personne ne veut s’en passer.



