Cette montre Xiaomi est un cadeau pour seulement 40 euros : appels Bluetooth, 1,83 pouces et 12 jours de batterie.

Il est difficile de trouver une montre intelligente plus complète que celle-ci de Xiaomi pour seulement 40 euros, c’est l’affaire du jour.

Même s’il ne coûte que 40 euros, cette montre intelligente de Xiaomi est équipée d’appels Bluetooth.

Il y a seulement quelques semaines, Xiaomi a présenté la Redmi Watch 3 Active, une montre intelligente ultra abordable qui a révolutionné le marché avec son prix imbattable. Elle était sortie sur le marché pour 49,99 euros, un prix qui en valait déjà la peine, mais maintenant vous pouvez l’acheter pour seulement 39,99 euros sur Amazon. Si l’on considère qu’elle a un grand écran de 1,83 pouces, des appels Bluetooth et une autonomie de 12 jours, on peut dire que cette Redmi Watch 3 Active est un cadeau.

Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver une montre intelligente aussi complète pour 40 euros. Les appels Bluetooth, propres aux modèles beaucoup plus chers, se distinguent particulièrement. En plus d’envoyer et de recevoir des appels, la montre connectée s’occupe de votre santé et surveille toute votre activité physique, elle est vraiment utile si vous la portez à votre poignet toute la journée.

Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous n’aurez pas à payer les frais de livraison. Une autre bonne option est d’acheter cette Redmi Watch 3 Active sur la boutique officielle de Xiaomi, où elle tomb également à 39,99 euros. La montre intelligente bénéficie également d’une réduction de 10 euros sur PcComponentes et MediaMarkt, donc vous avez plusieurs stores parmi lesquels choisir pour l’acquérir.

Achetez la Redmi Watch 3 Active pour seulement 39,99 euros

La Redmi Watch 3 Active est une montre intelligente qui s’adaptera parfaitement à votre poignet, car elle a un design à la fois beau et confortable. L’écran carré lui confère un aspect élégant, une image renforcée par le cadre argenté qui l’entoure. Elle ne pèse que 42 grammes, avec le bracelet inclus, ce qui indique qu’elle ne vous dérangera pas du tout, même lorsque vous la portez pour dormir. Il est important de souligner qu’elle est résistante à l’eau jusqu’à 5 ATM, vous pouvez donc vous doucher ou vous baigner sans crainte.

Toutes les informations sont affichées sur un écran LCD de 1,83 pouces, une résolution de 240 × 280 pixels et une luminosité ajustable jusqu’à 450 nits. C’est un écran de qualité correcte, suffisant pour voir les images même en plein jour. Si vous n’aimez pas le cadran configuré d’origine, vous pouvez télécharger plus de 200 cadrans différents pour jouer avec le design de l’écran.

La particularité de cette Redmi Watch 3 Active est qu’elle a un microphone et un haut-parleur, ce qui est rare pour des montres connectées aussi bon marché. Cela lui permet, lorsqu’elle est connectée au téléphone via Bluetooth, de passer et de recevoir des appels téléphoniques. Au lieu de sortir votre téléphone de votre poche ou de votre sac à dos, vous pouvez passer l’appel directement depuis la montre intelligente. De plus, la connexion montre-téléphone vous permet également de recevoir les notifications de vos messages.

La montre intelligente de Xiaomi est également très complète en termes de suivi de votre activité physique. Elle compte tous les pas que vous faites tout au long de la journée et vous propose plus de 100 modes sportifs parmi lesquels choisir. Par exemple, vous aurez des analyses de marche en plein air, de randonnée, de cyclisme et de course, entre autres. L’appareil prend également soin de votre santé, avec le capteur de fréquence cardiaque, le moniteur d’oxygène dans le sang et l’analyse de vos patterns de sommeil.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Un autre point fort de cette Redmi Watch 3 Active est sa grande autonomie. Si vous n’êtes pas très exigeant dans son utilisation, vous pourrez l’utiliser pendant jusqu’à 12 jours sans avoir à la recharger. Si vous êtes plus exigeant, recevant de nombreuses notifications et effectuant plusieurs sessions d’entraînement, l’autonomie se réduira à 8 jours. Dans la boîte, vous trouverez le câble de charge magnétique que vous devrez utiliser pour la recharge.

La Redmi Watch 3 Active que nous recommandons est compatible avec les smartphones Android 6.0 ou supérieurs, et avec iOS 12.0 ou supérieurs. Par conséquent, il est très probable que vous puissiez l’utiliser avec votre téléphone portable. C’est une montre intelligente très complète qui peut maintenant être à vous pour seulement 39,99 euros sur Amazon, n’hésitez pas à l’acheter avant qu’elle ne retrouve son prix initial.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette publication, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez le canal de bonnes affaires de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :