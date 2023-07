La mise à jour 23511 du canal Dev de Windows 11 apporte des améliorations à Windows Spotlight et au menu Démarrer.

Encore une journée, et une autre mise à jour ! Hier, Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour pour les « Windows Insiders » qui sont sur le canal bêta. Aujourd’hui, nous avons de bonnes nouvelles pour les « Windows Insiders » sur le canal Dev ainsi que le canal Canary. Il y a une nouvelle mise à jour qui est déployée dans le canal Dev. La nouvelle mise à jour est accompagnée du numéro de version 23511.

Cette nouvelle mise à jour pour le canal Dev comporte un bon nombre de correctifs et d’améliorations. Pour commencer, la barre des tâches affiche désormais une icône de cloche au lieu d’une bulle. De plus, il y a également des améliorations pour l’Explorateur de fichiers, Windows Co-Pilot, Windows Ink et une multitude d’autres correctifs importants. Sans perdre de temps, examinons les notes de modification officielles qui décrivent la nouvelle mise à jour.

Aperçu de Windows 11 Build 23511 – Notes de modification

Outre les améliorations, il y a un grand nombre de problèmes connus que les « Windows Insiders » sur le canal Dev doivent connaître. Une de ces améliorations concerne Windows Spotlight.

Windows Spotlight sur Windows 11 s’améliore

Les utilisateurs de Windows 11 sur le canal Dev pourront désormais prévisualiser les images de Windows Spotlight en plein écran avant de les appliquer comme fond d’écran. Avec cette mise à jour, vous pouvez désormais obtenir facilement plus d’informations sur l’image et le lieu où l’image a été capturée. Pour obtenir encore plus d’informations, vous pouvez double-cliquer sur l’icône pour ouvrir la page d’accueil de Bing qui parle de l’image en question.

Changements et améliorations

Général Si un problème de diffusion de la caméra est détecté, tel qu’un échec de démarrage de la caméra ou un obturateur de caméra fermé, une boîte de dialogue contextuelle apparaîtra avec la recommandation de lancer l’outil de dépannage automatisé pour résoudre le problème.

Windows Copilot Les « Windows Insiders » dans le canal Dev qui se connectent et sont gérés par AAD (prochainement Microsoft Entra ID) constateront que la version d’aperçu de Windows Copilot n’est plus disponible dans cette version. Il s’agit simplement d’un problème temporaire. Vous pouvez l’activer temporairement via cette politique située ici dans l’Éditeur de stratégie de groupe : Configuration utilisateur > Modèles d’administration > Composants Windows > Windows Copilot. Veuillez noter que le nom de cette politique changera dans une prochaine version. La version d’aperçu de Windows Copilot sera activée par défaut dans une future version, y compris la prise en charge de Bing Chat pour les entreprises.

Menu Démarrer Pour les personnes connectées à un compte AAD (prochainement Microsoft Entra ID) sur les éditions Pro ou Entreprise de Windows 11, nous proposons une prévisualisation plus riche lors du survol des fichiers, tels que les documents Word, sous Recommandé dans le menu Démarrer. Pour cette première version, les vignettes ne seront pas disponibles pour tous les fichiers et une mise à jour ultérieure activera cette expérience pour plus de fichiers et pour les utilisateurs MSA. De plus, lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur les recommandations de fichiers cloud, il y a maintenant une option pour les partager rapidement. Dans Toutes les applications du menu Démarrer, les composants système de Windows 11 afficheront désormais une étiquette « système ». Ce changement commence à être déployé, tous les « Insiders » du canal Dev ne le verront donc pas tout de suite.

Barre des tâches et zone de notification Les notifications s’afficheront désormais sous la forme d’une cloche dans la zone de notification, et lorsque de nouvelles notifications arriveront, la cloche se colorisera en fonction de la couleur d’accentuation de votre système. Lorsqu’il n’y a pas de notifications et que l’horloge est visible, la cloche sera vide. Les compteurs de notifications ne sont plus affichés.

Explorateur de fichiers Nous avons apporté des modifications qui devraient considérablement améliorer les performances de la phase de « calcul » lors de l’envoi d’un grand nombre de fichiers à la corbeille d’un seul coup dans l’Explorateur de fichiers.

Snap Layouts Nous avons corrigé les bugs qui provoquaient certains plantages et qui nous ont amenés à désactiver les suggestions dans Snap Layouts. Nous commençons à déployer à nouveau cette fonctionnalité auprès des « Windows Insiders » du canal Dev. Les suggestions dans Snap Layouts vous aident à organiser instantanément plusieurs fenêtres d’application ensemble. Lorsque vous survolez le bouton Réduire ou Agrandir d’une application (ou WIN + Z) pour ouvrir la boîte de mise en page, vous verrez les icônes des applications affichées dans différentes options de disposition pour recommander la meilleure option de disposition. Cette fonctionnalité commence à être déployée (de nouveau), donc tous les « Windows Insiders » du canal Dev ne la verront pas tout de suite.

Paramètres Nous avons corrigé le bug qui pouvait entraîner une certaine instabilité et qui nous a amenés à désactiver la nouvelle page d’accueil des paramètres avec la version 23506 la semaine dernière. Nous commençons à déployer de nouveau la nouvelle page d’accueil des paramètres auprès des « Insiders » du canal Dev. Nous commençons à déployer une nouvelle option sous Paramètres > Bluetooth et appareils > Lien téléphonique pour désactiver complètement le Lien téléphonique dans Windows 11. Ce paramètre empêchera le Lien téléphonique de communiquer avec vos appareils mobiles.



Liste des corrections

Explorateur de fichiers Résolution d’un problème où la copie de fichiers à partir de grands fichiers compressés ou l’utilisation de l’option « Extraire tout » pouvait être plus lente que prévu pour les fichiers compressés en .7Z ou .rar « solides ». Résolution d’un problème où, lors de la décompression de certains des types de formats d’archive nouvellement pris en charge, les noms de dossier pouvaient devenir incompréhensibles. Résolution d’un problème sous-jacent où, dans certains cas, le fond du menu contextuel dans l’Explorateur de fichiers apparaissait transparent.

Notifications Résolution d’un problème qui empêchait l’ouverture des applications lorsque vous sélectionniez à l’intérieur d’une fenêtre contextuelle de notification pour cette application. Résolution d’un problème qui entraînait l’affichage inattendu d’une notification suggérant de désactiver les notifications pour une application nommée NotifyiconGeneratedAumid_*.

Barre des tâches et zone de notification Résolution de plusieurs plantages de explorer.exe qui affectaient la fiabilité de la barre des tâches. Résolution d’un problème qui empêchait l’ouverture des paramètres rapides en sélectionnant les icônes réseau, volume et batterie dans la zone de notification.

Vue des tâches et bureaux Animation de changement de bureaux ajustée pour faciliter un peu plus l’animation.

Recherche dans la barre des tâches Résolution d’un problème où la recherche n’était pas réellement masquée lorsqu’elle était réglée sur masquer dans les paramètres de la barre des tâches.

Windows Ink Résolution d’un problème où l’écriture dans la zone d’adresse dans Microsoft Edge pouvait ne pas fonctionner correctement. Assurez-vous que Microsoft Edge est à jour avec la dernière version.



Problèmes connus

Général [NOUVEAU] Nous enquêtons sur des communiqués indiquant que explorer.exe se bloque sur l’écran de connexion (avec une fenêtre contextuelle d’erreur) lors de la tentative d’entrée en mode sans échec.

Menu Démarrer [NOUVEAU] Certaines applications sous Toutes les applications dans le menu Démarrer, telles que les applications PWA installées via Microsoft Edge, peuvent être incorrectement étiquetées comme un composant système.

Windows Copilot Vous pouvez utiliser Alt + Tab pour basculer hors de Windows Copilot, mais pas pour y revenir. Windows + C permet de revenir à Windows Copilot. Lors du premier lancement ou après le rafraîchissement de Copilot tout en utilisant Voice Access, vous devrez utiliser les commandes « Show grid » pour cliquer dans la zone « Posez-moi une question » pour la première fois.

Explorateurs de fichiers Les « Insiders » peuvent rencontrer une erreur de l’Explorateur de fichiers lors du défilement de la barre de défilement ou lors de la tentative de fermeture de la fenêtre pendant un processus de chargement de fichiers prolongé. [NOUVEAU] Dans certains cas, les icônes de votre bureau peuvent toutes devenir vides. Si cela se produit, utiliser l’option de rafraîchissement dans le menu contextuel du bureau devrait résoudre le problème.

Éclairage dynamique La déconnexion des comptes d’utilisateurs peut désactiver les LED de l’appareil.

Windows Ink Windows Ink ne convertit pas l’écriture manuscrite en texte dans le contenu principal (par exemple, les documents Word et les feuilles de calcul Excel) des applications Microsoft 365. Les zones de recherche dans les applications Microsoft 365 (par exemple, Microsoft Word) peuvent ne pas fonctionner correctement. Les champs de commentaires dans les applications Microsoft 365 (par exemple, Microsoft Word) peuvent ne pas fonctionner correctement.



Vérifier les mises à jour

Si vous êtes un « Windows Insider » sur le canal Dev sur votre PC Windows 11, vous pouvez choisir que la mise à jour s’affiche automatiquement ou vous pouvez choisir de vérifier manuellement et d’installer la mise à jour sur votre PC Windows 11. Voici les étapes.

Cliquez sur le bouton Windows dans la barre des tâches. Avec le menu Démarrer à l’écran, cliquez sur l’icône de l’application Paramètres. Actuellement, l’application Paramètres se lancera. Cliquez simplement sur l’étiquette Mise à jour Windows en haut à droite de l’application Paramètres. Actuellement, cliquez sur le bouton qui indique Vérifier les mises à jour. Windows commencera à vérifier les mises à jour disponibles pour le canal Dev, puis procédera à leur téléchargement et à leur installation sur votre PC Windows 11.

