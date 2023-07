Elon Musk n’est pas fan du thème clair de Twitter : le mode sombre sera activé par défaut

Depuis quelques jours, nous assistons à la transformation complète de Twitter telle que nous la connaissions. Elon Musk veut complètement changer le réseau social en le renommant « X » et en modifiant également son icône, ce que nous voyons déjà sur la page web ou dans l’application pour Android, par exemple. Il semble que le nouveau Twitter apportera plus de changements car Musk souhaite que le mode sombre soit le mode par défaut.

Le plan initial n’était pas de mettre le mode sombre par défaut sur Twitter, mais de supprimer le mode clair et de faire du mode sombre le seul mode disponible sur la plateforme car, selon Elon Musk, le mode sombre est meilleur à tous égards. Cependant, ces plans ont dû être modifiés.

Après l’annonce que le seul mode disponible serait le mode sombre, Musk a dû reculer en raison des plaintes des utilisateurs, plaintes qui, d’une part, sont tout à fait justifiées. Quelques heures seulement après la première annonce, Elon Musk a publié à nouveau en disant que les personnes ont demandé de conserver le mode clair, nous le ferons donc, mais le mode par défaut sera le sombre.

A lot of people have asked to keep light mode, so we will, but the default will be dark and dim will be deleted

— Elon Musk (@elonmusk) 28 juillet 2023