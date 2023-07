Ces 3 nouveautés de iOS 17 ne seront pas disponibles sur ton iPhone dès le premier jour.

Non toutes les fonctionnalités d’iOS 17 ne seront pas disponibles sur votre iPhone le jour du lancement.

3 fonctionnalités d’iOS 17 qui ne seront pas disponibles le jour du lancement

Alors qu’iOS 17 comprendra quatre des nouveautés les plus demandées par les utilisateurs, des nouveautés dans l’application Messages, ainsi qu’un correcteur automatique amélioré grâce à l’apprentissage automatique, la réalité est que certaines des nouveautés présentées et non présentées à la WWDC du mois de juin dernier ne seront pas disponibles le jour du lancement, il faudra donc attendre un peu plus longtemps pour pouvoir les utiliser sur l’iPhone.

Des fonctionnalités telles que la nouvelle application Journal, les listes collaboratives d’Apple Music, ainsi que certaines nouvelles avancées d’AirDrop. Celles-ci en particulier ne seront pas disponibles le premier jour et nous devrons attendre un peu plus longtemps pour les voir. Elles devraient être lancées dans l’une des mises à jour qu’Apple déploie tout au long de l’année.

La nouvelle application Journal

Comme l’indique Apple sur son site web, l’une des fonctionnalités qui ne sera pas disponible le jour du lancement est la nouvelle application de journal intime. Selon l’entreprise, cette application nous permettra de sauvegarder nos souvenirs les plus précieux d’une nouvelle manière.

Tout comme le correcteur automatique amélioré ou les suggestions qui nous permettent de compléter automatiquement les phrases, l’application de journal utilisera également l’apprentissage automatique pour fonctionner. De cette façon, elle sera capable de nous proposer des suggestions pour ajouter une nouvelle entrée. Ces suggestions seront basées sur des photos, de la musique ou des séances d’entraînement.

L’entreprise prévient déjà que cette nouvelle application sera disponible d’ici la fin de l’année, nous devrons donc attendre quelques mois, car elle n’est pas non plus disponible en version bêta pour le moment.

Transferts via Internet avec AirDrop

AirDrop apporte de nombreuses nouveautés dans iOS 17, notamment la possibilité de partager nos coordonnées ou du contenu en rapprochant simplement deux iPhones. Cependant, bien que ces fonctionnalités soient présentes et puissent déjà être testées, d’autres ne seront pas disponibles le jour du lancement.

Lors de la WWDC, Apple a également présenté une nouvelle fonctionnalité pour AirDrop qui nous permettra de terminer l’envoi de contenu via Internet. Cela indique que nous pourrons lancer un AirDrop, nous éloigner ensuite de l’autre appareil et le transfert se poursuivra. Un ajout très utile à ce système de transfert.

Les listes collaboratives sur Apple Music

Apple Music a également reçu de nombreuses nouveautés dans iOS 17, telles qu’une nouvelle interface pour le lecteur lorsqu’il est maximisé ou réduit, des widgets interactifs ou le Crossfade, qui permet d’éliminer les silences entre les chansons afin de donner l’impression que la musique ne s’arrête jamais.

Cependant, le service de musique en streaming d’Apple aura une autre fonctionnalité qui ne sera pas disponible le jour du lancement : les listes collaboratives. Avec celles-ci, il est prévu que les utilisateurs puissent participer à une même liste en ajoutant chacun leurs chansons.

Une dernière chose…

Bien que pour le moment Apple ne prévoie pas que ces trois fonctionnalités soient disponibles le jour du lancement d’iOS 17, les plans peuvent changer grâce aux versions bêta. Bien que peu probable, il est possible que certaines d’entre elles soient ajoutées dans les prochaines versions bêta d’iOS 17 pendant l’été.

iOS 17 commence déjà à nous donner des indices sur ce que nous verrons dans le futur, comme les actions possibles que nous pourrons effectuer avec le bouton d’action de l’iPhone 15 Pro ou le fait qu’Apple travaille à porter le mode jeu macOS Sonoma sur iOS et iPadOS 17.

