POCO a de nouveaux écouteurs : les POCO Pods sont désormais officiels et surprennent par un communiqué qualité-prix sensationnel

Nous avons un nouveau membre dans la famille des produits POCO, et ce n’est pas un appareil trop commun, car ce sont les deuxièmes écouteurs sans fil lancés par la marque. Dans ce cas, nous parlons des nouveaux POCO Pods, un modèle qui nous est très familier en France, car ce sont exactement les mêmes écouteurs que les Redmi Buds 4 Active que nous connaissons sur notre marché.

Cet appareil vient d’être lancé en Inde, un endroit où il sera vendu pour seulement 1 199 roupies, soit environ 14 euros. Pour l’instant, il n’y a aucune indication quant à sa possible disponibilité à l’échelle mondiale, mais étant donné qu’il est identique aux Redmi Buds 4 Active, il est très probable qu’ils n’arrivent pas.

Fiche technique des POCO Pods

POCO PODS DIMENSIONS ET POIDS Étui : 63,2 × 53,4 × 24 mm | 34,7 grammes Écouteurs : 31,1 × 20,9 × 22,5 mm | 3,65 grammes (chaque) UNITÉ DE DIAPHRAGME 12 mm CONNEXION Bluetooth 5.3 COMPATIBILITÉ Android et iOS BATTERIE Écouteurs : 34 mAh Boîtier : 440 mAh AUTONOMIE Jusqu’à 28 heures 5 heures sans étui CHARGE DE L’ÉTUI USB type C Charge rapide de 10 minutes pour 110 minutes d’utilisation AUTRES Certification IPX4 Commandes tactiles sur les écouteurs Compatibles avec l’application Xiaomi Earbuds Compatibles avec Google Fast Pair PRIX 14 euros au taux de change

Un rebranding qui n’apporte pas grand-chose de plus qu’une touche de couleur

Comme vous pouvez le voir, si quelque chose différencie les nouveaux POCO Pods des Redmi Buds 4 Active, ce sont ces touches de couleur que la marque a décidé d’ajouter à certaines parties du design. Par exemple, nous trouvons ici la sérigraphie de POCO sur la partie avant de l’étui en couleur jaune, et cette même couleur se retrouve à l’intérieur de l’étui et sur les embouts en silicone des écouteurs.

En dehors de ces détails, tout reste exactement le même. Nous avons une résistance IPX4 pour éviter les problèmes de projections d’eau, des haut-parleurs dynamiques de 12 mm, une batterie pouvant durer jusqu’à 28 heures compte tenu de la charge de l’étui, et une connectivité Bluetooth 5.3 qui inclut la compatibilité avec Google Fast Pair.

Prix et disponibilité des nouveaux POCO Pods

Comme nous l’avons déjà mentionné en début d’article, les nouveaux POCO Pods sont déjà disponibles en Inde et pourront être achetés à partir du 29 juillet prochain. Ils sont proposés au prix de seulement 1 199 roupies, soit environ 14 euros, et il est fort probable qu’il s’agisse d’un modèle exclusif sur le marché indien, puisque nous avons les Redmi Buds 4 Active en Europe et dans le reste du monde depuis plusieurs semaines.

Source | Twitter POCO India

