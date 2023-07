L’iPhone est en train de battre Samsung chez lui et la faute en revient aux nouvelles générations.

Les jeunes coréens préfèrent de loin les téléphones Apple, tandis que les groupes d’âge avancé préfèrent les appareils Samsung.

L’iPhone fait fureur parmi les jeunes coréens.

Le mois dernier, nous avons été témoins d’un changement historique sur le marché mondial de la téléphonie mobile, lorsque Apple a dépassé Samsung. Pour la première fois, la marque à la pomme a réussi à dépasser par la droite l’un des fabricants et leaders historiques d’Android, ce qui a donné à Cupertino une raison de se vanter plus que jamais. Les résultats qu’ils ont obtenus avec les iPhone 14 sont également une raison de célébration.

Actuellement, la bataille est devenue féroce sur le territoire coréen où, selon les informations du Korea Herald, les adultes de 18 à 29 ans préfèrent les iPhone aux offres de la famille Galaxy, selon une enquête menée par le journal auprès de citoyens de différents groupes d’âge.

L’iPhone triomphe parmi les jeunes coréens

Comme nous venons de le dire, les jeunes adultes de 18 à 29 ans représentent 65% de la part de marché d’Apple en Corée du Sud. Ce chiffre a augmenté de 13% par communiqué à l’année dernière et constitue également un contraste total avec les groupes d’âge plus avancés.

Les Coréens de 30 à 39 ans attribuent à Samsung une part de marché de 56%, bien que selon le journal, il est possible que la tendance en faveur d’Apple se renforce avec le temps. La situation se déséquilibre moins lorsque nous atteignons les groupes d’âge supérieurs. Ceux qui sont déjà dans la quarantaine attribuent au fabricant coréen une part de marché de 78%, tandis que dans tous les groupes d’âge supérieurs, Samsung parvient à gagner de manière très, très confortable.

Et pourquoi Apple est-il plus attrayant pour les plus jeunes ? Selon le journal, cela a à voir avec l’aspect haut de gamme de la marque et des téléphones que Cupertino a su créer avec ses produits. Le fait qu’Apple Pay soit désormais disponible en Corée du Sud aurait également joué un rôle important.

Sur l’ensemble des personnes interrogées, 85% affirment qu’ils resteront fidèles à la marque qu’ils ont actuellement. La fidélité des utilisateurs peut être influencée par la convergence des appareils (un aspect que Apple a très bien réussi) et la facilité de partage des données entre les produits de la même marque (Apple a également un avantage ici). Cette tendance pourrait grandement favoriser les Américains à long terme.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :