Ce OnePlus avec 256 Go et Android 13 s’effondre plus que tout autre site

Il est l’option idéale si vous voulez de la puissance, une bonne batterie, des mises à jour et un système fluide.

OnePlus est également capable de dominer le milieu de gamme avec des smartphones aussi compétitifs que celui-ci.

Voulez-vous un téléphone qui puisse vous dépanner, mais qui en même temps puisse servir de téléphone principal? Et si je vous dis que le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G est réduit à son prix minimum dans la version 256 Go, qu’en dites-vous? Eh bien oui, ce téléphone milieu de gamme de OnePlus peut être à vous pour seulement 399 259 euros sur AliExpress Plaza grâce au code EOPLUS10 et au prix avantageux de la boutique.

Le milieu de gamme Android est dominé par les téléphones Redmi et Redmi Note, mais OnePlus a encore beaucoup à dire. Si vous prévoyez d’acheter ce OnePlus Nord CE 3 Lite 5G dans d’autres stores, j’ai une mauvaise nouvelle pour vous, seule la version 128 Go est disponible et à un prix plus élevé: 279 euros sur MediaMarkt et 248,99 euros sur Amazon.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G (8/256 Go)

Obtenez un excellent téléphone OnePlus avec une bonne remise limitée

Si vous êtes parmi les plus rapides, vous pourrez obtenir ce modèle et cette version au prix indiqué. N’oubliez pas que le stock pour ce type d’offres est très limité. Dans ce modèle, seule la version en couleur noire et 256 Go est disponible à ce prix. Si vous voulez le modèle en couleur verte, vous devrez vous contenter de 128 Go de capacité.

De même, nous avons un smartphone très bien fini avec un corps en plastique qui est assez robuste avec 8,3 mm d’épaisseur et un poids de 195 grammes. Il dispose d’un superbe écran IPS de 6,72″ Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 950 nits de luminosité maximale et un verre résistant aux rayures. Pour un terminal à 259 euros, c’est un écran fantastique.

Il est alimenté par un matériel qui dépasse les 400 000 points dans le test d’Antutu. Cela est possible grâce au processeur Snapdragon 695 de Qualcomm, à 8 Go de RAM LPDDR4X, aux graphismes Adreno 619 et à 256 Go de mémoire interne UFS 2.2 extensibles avec des cartes microSD.

À l’arrière, nous trouvons un impressionnant inclus. Vous pourrez enregistrer des vidéos en 4K et prendre des photos avec beaucoup de détails et de résolution dans n’importe quelle situation. Son appareil photo frontal de 16 MP nous permettra de prendre des selfies de grande qualité.

Il est équipé d’une batterie de 5000 mAh capable de nous donner jusqu’à 2 jours complets d’utilisation. Heureusement, nous disposons d’une charge rapide de 67 W qui nous donnera une batterie à 100% en moins de 45 minutes. Et nous pourrons également utiliser la charge inversée et utiliser le OnePlus comme une powerbank en cas d’urgence.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G (8/256 Go)

Un des meilleurs smartphones bon marché de OnePlus est entièrement mis à jour vers Android 13, avec la surcouche de personnalisation OnePlus OxygenOS 13. Et en ce qui concerne la connectivité, c’est un téléphone très complet: réseaux 5G, NFC, WiFi 5, Bluetooth 5.1, prise casque, double SIM et GPS.

