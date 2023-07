Pendant quelques heures, vous pouvez obtenir l’un des meilleurs jeux RPG pour Android totalement gratuitement

Si tu aimes les jeux de rôle pour Android, ne manque pas l’opportunité d’essayer Heroes Legend – Epic Fantasy sans dépenser un centime.

Heroes Legend – Epic Fantasy est gratuit pour une durée limitée, profitez-en!

La Google Play Store dispose d’un catalogue vraiment vaste de jeux en tous genres, gratuits et payants, mais de temps en temps, les développeurs de ces derniers proposent certaines de leurs créations gratuitement pendant un temps limité afin que les utilisateurs puissent les essayer sans engagement et ainsi améliorer leur score et leur popularité sur la boutique de Google.

Aujourd’hui est l’un de ces jours, car nous venons vous dire qu’un des meilleurs jeux de rôle du Play Store peut être à vous totalement gratuitement, mais si vous voulez l’obtenir, vous devrez faire vite, car dans quelques heures, ce génial RPG retrouvera son prix d’origine.

Heroes Legend – Epic Fantasy peut être téléchargé gratuitement pour une durée limitée

Le jeu de rôle pour Android que vous pouvez obtenir gratuitement pendant quelques heures est Heroes Legend – Epic Fantasy, un titre qui compte plus de 100 000 téléchargements sur Google Play et qui bénéficie d’une évaluation moyenne de 4 sur 5 sur cette boutique en fonction de plus de 7 000 critiques d’utilisateurs.

Heroes Legend – Epic Fantasy est un jeu de rôle qui combine des éléments des jeux MOBA avec ceux des jeux d’action pour vous offrir des heures et des heures de divertissement et de plaisir.

Ainsi, Heroes Legend – Epic Fantasy est un jeu de combat et de stratégie dans lequel vous devrez former votre propre équipe de héros pour surmonter tous les obstacles, vaincre les puissants boss de chaque niveau et arriver jusqu’à la bataille finale pour sauver le monde.

Pour y parvenir, ce titre met à votre disposition une collection composée de plus de soixante héros, chacun ayant ses propres talents et compétences.

De plus, ce jeu payant vous offre une série d’avantages initiaux qui vous permettront de commencer à former une armée de héros puissants dès que possible :

Héros de l’Épée Maître gratuit

300 000 pièces d’or

300 diamants

Lion Heart et Thale au départ, deux héros à 3 étoiles

D’habitude, Heroes Legend – Epic Fantasy est vendu à 0,99 euro, mais au cours des prochaines heures, il peut être à vous totalement gratuitement. Ce jeu est compatible avec tous les appareils Android 4.4 ou une version ultérieure et comporte des annonces et une gamme d’achats in-app qui vont de 0,59 euro à 94,99 euros, grâce auxquels vous pourrez progresser plus rapidement.

Google Play | Heroes Legend – Epic Fantasy (Gratuit 0,99 euro)

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :