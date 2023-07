Meilleures 5 chaînes YouTube pour apprendre Excel

Vous voulez apprendre à utiliser Excel comme un professionnel? Jetez un œil à ces chaînes YouTube, vous apprendrez à utiliser cet outil de productivité à partir de zéro!

Ces chaînes YouTube proposent des cours et des vidéos courtes liées à l’univers Excel.

Besoin d’apprendre à utiliser Excel comme un professionnel? Vous n’êtes plus obligé d’assister à des cours ou de dépenser de grosses sommes d’argent pour le faire. Grâce à Internet, et plus précisément à YouTube, vous pouvez accéder à une série de cours gratuitement qui vous permettront d’apprendre à utiliser Excel.

Après plusieurs heures de recherche, nous avons identifié 5 chaînes YouTube qui répondent à tous les critères que tout apprenant en Excel peut demander, quels critères? Eh bien, que le contenu soit varié, facile à comprendre et qu’il soit également accessible gratuitement.

Voici les 5 meilleures chaînes YouTube pour apprendre Excel

Avant de vous montrer les chaînes YouTube que nous avons trouvées, et qui sont pour nous tout simplement les meilleures, il est important de mentionner que celles-ci utilisent l’application de feuilles de calcul Microsoft pour montrer des exemples.

En d’autres termes, vous devrez avoir Microsoft Excel installé sur votre ordinateur pour pouvoir utiliser cet outil correctement. Si vous n’avez pas cette application, vous pouvez essayer d’appliquer tout ce que vous apprenez dans la meilleure alternative à Excel aujourd’hui, laquelle? Eh bien, rien de plus que Google Sheets.

Chandoo: des tutoriels variés et de grande qualité

Vous maîtrisez l’anglais? Si votre réponse est « oui » et que vous voulez apprendre de l’un des meilleurs professeurs d’Excel sur YouTube, vous devriez donner une chance à la chaîne de Chandoo. Elle offre des conseils et des tutoriels sur Excel qui pourraient vous être extrêmement utiles.

De plus, contrairement à la plupart des chaînes YouTube liées à Excel, Chandoo propose des tutoriels de base, intermédiaires et avancés, ce qui indique qu’il couvre trois niveaux de difficulté en un seul endroit.

Si vous ne comprenez pas l’anglais mais que vous voulez quand même donner une chance à la chaîne de Chandoo, nous vous recommandons d’utiliser les fonctions masquées de l’application YouTube, car YouTube pour Android et iOS vous permettent de profiter de sous-titres traduits en français en temps réel.

Visitez la chaîne YouTube Chandoo

Apprenez et enseignez Excel: un espace dédié à l’univers des feuilles de calcul

En français et avec beaucoup de contenu, cette chaîne YouTube offre différents cours qui vous apprendront à tirer le meilleur parti de l’application de feuilles de calcul de Microsoft, Excel, bien sûr.

Avec plus de 500 vidéos, la personne à l’origine de cette chaîne YouTube est considérée par beaucoup comme l’un des meilleurs « professeurs » d’Excel en langue espagnole.

De plus, le contenu présent sur cette chaîne YouTube utilise des applications pour apprendre à utiliser Excel comme un professionnel, des outils que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre ordinateur.

Visitez la chaîne YouTube Aprende y Enseña Excel

Excel Avanzado para Administración de Empresas: une chaîne pleine d’informations

Si votre intérêt concerne l’exécution d’algorithmes, de processus et de formules pour améliorer la gestion d’entreprise, la chaîne YouTube gérée par Rafael Palacios Velasco est sans aucun doute votre meilleure option.

Avec plus de 200 vidéos à son actif, un nombre qui augmente chaque semaine, vous pourrez apprendre gratuitement à utiliser Excel sur votre ordinateur comme un professionnel.

Visitez la chaîne YouTube Excel Avanzado para Administración de Empresas

Excel y Finanzas: cours avancés et intuitifs

En proposant des vidéos de courte durée, cette chaîne YouTube est idéale pour les personnes qui veulent exploiter tout leur potentiel dans Excel. Miguel Antúnez, la personne derrière les vidéos, vous apprendra à utiliser Excel, Google Sheets et d’autres outils pour gérer vos finances de manière professionnelle.

Visitez la chaîne YouTube Excel y Finanzas

Excel e Info: vidéos courtes et remplies d’informations précieuses

Professionnel, expérimenté et extrêmement efficace, Sergio Alejandro Campos a réussi l’impossible sur YouTube, quoi? Eh bien, enseigner à des milliers de personnes à utiliser Excel dans des vidéos de moins de 10 minutes.

Sur la chaîne YouTube Excel e Info, vous trouverez différents tutoriels d’analyse d’informations et de macros Excel, du contenu qui vous enseignera à développer et à renforcer vos compétences en matière de gestion dans l’application Microsoft.

Visitez la chaîne YouTube Excel e Info

En conclusion, nous vous rappelons que vous pouvez utiliser le moteur de recherche de YouTube pour trouver d’autres chaînes liées à Excel, ou profiter des enseignements d’autres créateurs de contenu sur le monde de Office en général (il y a beaucoup d’options).

