Ces écouteurs Sony LinkBuds ont une réduction de près de 50 euros sur leur prix sur Amazon

Sans aucun doute, ces écouteurs Sony ont un design assez particulier, mais ils ont des caractéristiques idéales pour les sportifs de la maison.

Les Sony LinkBuds sont en promotion sur Amazon

Vous cherchez de nouveaux écouteurs? Si c’est le cas, vous avez peut-être déjà repéré ceux-ci de Sony qui bénéficient actuellement d’une réduction très intéressante sur leur prix habituel sur Amazon, en plus d’être idéaux pour faire de l’exercice tout en écoutant votre musique préférée, des podcasts ou des livres audio, selon vos préférences.

Plus précisément, nous parlons des Sony LinkBuds, qui sont des écouteurs Bluetooth sans fil et à design ouvert, qui sont maintenant beaucoup plus attrayants grâce à la belle remise dont ces écouteurs bénéficient sur Amazon au moment de la rédaction de cet article. Bien sûr, vous pouvez également les acheter sur leur site officiel et dans d’autres stores comme MediaMarkt, où vous les trouverez au même prix qu’en ce moment sur Amazon.

Sony LinkBuds

Ces Sony LinkBuds sont en promotion de près de 50 euros sur leur prix sur Amazon

Avant de parler des détails de cette offre plus que intéressante, nous pouvons jeter un œil aux évaluations des acheteurs de ces écouteurs sur Amazon, où ils ont donné à ces écouteurs une note de 3,8 étoiles. Ce n’est pas une évaluation exceptionnelle, mais cela s’approche beaucoup des 4 étoiles, ce qui n’est pas mal du tout. Bon, cela dit, il convient de mentionner que ces écouteurs ont généralement un prix de 180 euros dans le store mentionné, donc maintenant avec cette réduction de 26%, le prix de ces Sony LinkBuds sur Amazon est de 133 euros. Par conséquent, vous pouvez économiser 47 euros sur votre achat dès maintenant.

En plus de cela, n’oubliez pas que si vous décidez de les acheter et que vous êtes abonné à Amazon Prime, vous bénéficiez de la livraison gratuite à chaque fois que vous achetez un produit sur cette plateforme. Actuellement que tout cela est clarifié, nous pouvons parler des avantages et des caractéristiques de ces Sony LinkBuds, des écouteurs Bluetooth sans fil avec un design assez particulier et qui ont été spécialement conçus pour laisser passer le son ambiant, quelque chose de similaire à ce que fait le « Mode transparence » ou le « Mode de son ambiant ».

Eh bien, si vous recherchez une annulation active du bruit, ce n’est pas le produit idéal. Mais si, au contraire, vous recherchez des écouteurs qui vous permettent de rester conscient de tout ce qui se passe autour de vous tout en écoutant votre musique préférée, ce sont les écouteurs que vous recherchez. De plus, il semble qu’ils soient plutôt confortables et légers, car chaque écouteur pèse seulement 4 grammes. D’autre part, notez qu’ils sont résistants à l’eau (IPX4).

En dehors de cela, vous pouvez profiter d’une autonomie de batterie allant jusqu’à 17,5 heures (jusqu’à 5,5 heures par charge et 12 heures supplémentaires avec l’étui). Les Sony LinkBuds intègrent la fonction Speak-to-Chat pour mettre automatiquement la musique en pause lorsque vous commencez une conversation. Pour finir, mentionnons que ces écouteurs sont fabriqués à partir de plastique recyclé provenant de pièces de voiture, tandis que leur emballage ne contient aucun plastique.

Sony LinkBuds

Enfin, pour conclure l’article, rappelez-vous que ces Sony LinkBuds sont au prix de 133 euros sur Amazon grâce à leur réduction de près de 50 euros sur Amazon.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires de NETCOST pour connaître les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :