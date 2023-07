Ces écouteurs 1More avec annulation active du bruit coûtent environ 75 euros sur Amazon.

Les 1More SonoFlow sont généralement vendus au prix de 99 euros, mais ils bénéficient actuellement d’une réduction assez intéressante sur leur prix.

Il est très courant de trouver une grande quantité d’écouteurs en promotion chaque jour, que ce soit sur Amazon ou dans d’autres stores, et c’est là que ces écouteurs sans fil de la marque 1More entrent en jeu. Bien entendu, il y a beaucoup de variété dans ces appareils, mais il est vrai que tous ceux qui ne dépassent pas 100 euros et continuent d’offrir de grandes performances sont généralement parmi les favoris des consommateurs.

Dans ce cas précis, il s’agit des 1More SonoFlow, des écouteurs sans fil avec réduction active de bruit et une autonomie des plus enviables pour d’autres casques dans la même gamme de prix. De plus, si nous nous rendons sur Amazon, où se trouve la promotion dont nous allons vous parler dans cet article, nous pouvons constater que les acheteurs en sont plus que satisfaits, car ils ont donné 4,5 étoiles, ce qui est très bien.

Vous pouvez obtenir ces écouteurs 1More SonoFlow pour moins de 75 euros sur Amazon grâce à cette offre.

Les 1More SonoFlow sont plus que de bons écouteurs, comme nous vous l’avons dit dès le départ, surtout si l’on considère leur prix habituel sur Amazon, qui est de 99 euros. Bien sûr, vous pouvez trouver ces écouteurs sur d’autres plateformes, comme AliExpress, mais la réduction dont nous parlons est sur Amazon. Pour entrer dans le vif du sujet, les 1More SonoFlow bénéficient d’une réduction de 24% et sont proposés à un prix de 74,99 euros sur Amazon, ce qui représente une réduction d’environ 24 euros, une économie qui n’est jamais négligeable.

De plus, si vous optez pour ces écouteurs sur Amazon, n’oubliez pas que vous pouvez également les obtenir avec livraison gratuite si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime. Actuellement que nous avons détaillé les aspects de cette offre, parlons de ses caractéristiques, comme son son plus que défini et clair, grâce à son haut-parleur dynamique DLC de 40 millimètres. Comme nous l’avons dit précédemment, cet appareil inclut la technologie LDAC et la réduction active de bruit (ANC) avec la technologie QuietMax, ce qui nous offre une meilleure immersion lors de son utilisation.

En ce qui concerne l’autonomie, les 1More SonoFlow peuvent durer jusqu’à 70 heures de lecture avec l’ANC désactivée. De plus, ils disposent d’un égaliseur avec 12 programmes prédéfinis auxquels nous pouvons accéder via l’application 1More Music. Avant de conclure, n’oublions pas que ces écouteurs sans fil sont livrés avec leur propre boîtier de voyage.

En conclusion, rappelez-vous que ces écouteurs sans fil 1More SonoFlow, dotés d’une réduction active de bruit et d’une autonomie exemplaire dans la catégorie, peuvent être les vôtres pour 74,99 euros sur Amazon grâce à cette réduction intéressante sur leur prix habituel de 99 euros.

