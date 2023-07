Combien d’argent va coûter à Elon Musk le changement de nom sur Twitter

Nul ne comprend pourquoi Elon Musk ruine une marque comme Twitter, avec plus de 15 ans d’expérience, mais en plus, dans son chemin désastreux vers ‘X’, il dilapide des milliards de dollars.

Les bureaux de Twitter à San Francisco accueillent ‘X’.

Depuis que Twitter est entre les mains d’Elon Musk pour un montant de 44 milliards de dollars, force est de constater que nous avons assisté à un véritable film d’horreur sur le thème des affaires, où les décisions étranges, les mouvements erratiques et les rebondissements sans explication ne cessent de se succéder, presque au gré du vent chaque jour et sans jamais penser aux utilisateurs, clients de l’entreprise à la fin.

Le dernier événement est sans aucun doute le plus inattendu, puisque, si nous appliquons la littéralité, la seule vérité est que Twitter est déjà de l’histoire ancienne simplement parce que l’idée d’Elon Musk est d’abandonner sa marque, qui a coûté plus de 15 ans à construire avec un capital médiatique désormais très important, et de la remplacer par un ‘X’ que le magnat préfère.

Elon Musk affirme en effet qu’il veut faire de Twitter quelque chose de plus global, abandonnant ainsi cette idée que nous connaissions (et que nous aimions tant) d’un réseau social avec de courts messages, car, selon les mots de Linda Yaccarino, la nouvelle PDG de la société, nous sommes dans « une marché mondial d’idées, de biens, de services et d’opportunités » que ‘X’ souhaite exploiter.

Quoi qu’il en soit, comme l’ont rapporté nos collègues de SlashGear, la décision est prise et les analystes travaillent déjà à estimer les répercussions de ce changement de marque radical sur l’entreprise, qui est déjà engagée dans une réorganisation de proportions énormes et presque inestimable.

C’est ainsi que certains experts de Bloomberg estiment que l’opération désastreuse se chiffrera à une perte comprise entre 4 000 et 20 000 milliards de dollars en raison du changement de marque, ce qui, ajouté aux 24 milliards de dollars de valorisation qu’elle avait déjà perdus depuis son entrée dans Twitter, nous ne savons pas comment l’entrepreneur sud-africain compte récupérer cet investissement.

Twitter a mis 15 ans pour se forger une marque reconnue et acceptée à l’échelle mondiale, devenant presque une référence d’Internet de nos jours, mais Elon Musk ne l’aimait pas et l’a détruite en moins de 10 mois, perdant ainsi une fortune en chemin.

Nous sommes tous d’accord pour dire que la marque Twitter était reconnue, reconnaissable et surtout très acceptée à l’échelle mondiale, c’est pourquoi pratiquement tous les experts affirment que ce changement vers ‘X’ pourrait devenir une erreur d’une ampleur biblique qui pourrait obliger Elon Musk et sa nouvelle entreprise à renaître pratiquement de zéro.

Il est difficile de voir les avantages de perdre Larry au profit d’une lettre ‘X’ assez fade, car notre petit oiseau bleu préféré était déjà devenu une icône d’Internet, tout comme le ‘F’ de Facebook ou l’appareil photo rose d’Instagram, des symboles que nous ne voyons pas Mark Zuckerberg abandonner du jour au lendemain.

Au moins, la marque a été bon marché pour Elon Musk, puisqu’il s’agit de la lettre majuscule X de la police « Special Alphabets » de Monotype, une lettre qu’il peut acheter pour seulement 32 euros. On ne satisfait que celui qui le souhaite !



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :