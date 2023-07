Le meilleur milieu de gamme de Samsung est ce joyau avec 130 euros de réduction : écran, performances et appareils photo

Excellent écran AMOLED, bonnes performances pour toutes les tâches, bon appareil photo principal et grande autonomie sur cet appareil Samsung de qualité haut de gamme.

Avec ce smartphone Samsung, vous profiterez d’un superbe écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz // Image: Urban Tecno.

Le Samsung Galaxy A54 5G est le leader de la famille Galaxy A de Samsung, un téléphone qui offre une expérience haut de gamme pour un prix moyen. En effet, ce Samsung Galaxy A54 5G peut être à vous pour seulement 370 euros sur PcComponentes, un prix spectaculaire qui représente une réduction de 130 euros. Pour vous donner une idée, ce même smartphone est vendu à 415 euros sur le site officiel de Samsung, vous pouvez donc voir qu’il est beaucoup plus cher.

L’analyse du Samsung Galaxy A54 5G nous a permis de découvrir un téléphone spectaculaire, de qualité équilibrée dans les différents domaines. Son écran AMOLED affiche des images de très bonne qualité, son processeur offre des performances fluides pour toutes les applications et avec son appareil photo principal, vous pouvez prendre de très bonnes photos. De plus, il est équipé d’une batterie qui peut durer jusqu’à deux jours en utilisation.

L’expérience avec ce téléphone Samsung est excellente, c’est pourquoi nous vous recommandons de l’acheter maintenant qu’il bénéficie d’une réduction de 130 euros sur le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Si vous préférez opter pour la version avec 256 Go de mémoire, vous la trouverez sur PcComponentes pour 440 euros. Le prix initial de ce modèle est de 549 euros, vous économisez donc 110 euros lors de l’achat.

Samsung Galaxy A54 5G, un bijou avec une réduction de 130 euros

L’expérience avec le Samsung Galaxy A54 5G est excellente dès le premier moment où vous le sortez de sa boîte. En effet, c’est un téléphone très confortable à utiliser, avec une épaisseur de seulement 8,2 millimètres et des courbes latérales qui facilitent la prise en main. De plus, il est certifié IP67 contre l’eau et la poussière, vous pouvez donc l’utiliser en toute sécurité près des piscines, des douches et des plages.

La partie avant du téléphone est occupée par un écran de technologie Super AMOLED de 6,4 pouces. L’écran est de très bonne qualité, c’est l’un des meilleurs que vous pouvez trouver pour moins de 400 euros. Il a une résolution Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui garantit des images nettes et fluides. En plus de belles images, vous profiterez également d’un son spectaculaire grâce à une double haut-parleur stéréo compatible avec Dolby Atmos.

La puissance est assurée par le processeur Samsung Exynos 1380, qui offre d’excellentes performances dans toutes les situations. Avec le Galaxy A54, vous pouvez profiter des réseaux sociaux, discuter et jouer avec fluidité. Si vous avez besoin de plus d’espace que les 128 Go ou 256 Go, vous disposez d’un emplacement pour carte microSD qui vous permet d’étendre la mémoire jusqu’à 1 To, vous aurez donc suffisamment d’espace pour installer des applications et prendre des photos.

Le Samsung Galaxy A54 est un excellent achat pour l’avenir, car le fabricant promet des mises à jour d’Android pendant 4 ans et des mises à jour de sécurité pendant 5 ans. Vous savez donc qu’il aura une durée de vie très longue. D’autre part, il est l’un des meilleurs téléphones Samsung avec la connectivité 5G, vous pouvez vous connecter aux réseaux les plus rapides.

D’après notre expérience avec ce téléphone, nous pouvons également vous dire que son appareil photo principal de 50 mégapixels prend des photos de très bonne qualité. Les captures sont remplies de détails et offrent une représentation fidèle des couleurs. En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, il peut enregistrer en 4K et dispose d’un stabilisateur d’image optique. Les photos sont également très bonnes lorsque prises avec l’appareil photo frontal de 32 mégapixels.

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy A54 5G

L’achat de ce téléphone en vaut également la peine pour son excellente autonomie. Il vous permettra de tenir toute la journée avec une seule charge, voire deux jours si vous n’êtes pas très exigeant. Il prend en charge la charge rapide 25W, mais il faut noter que le chargeur n’est pas inclus. Si vous n’avez pas de chargeur à la maison, vous pouvez acheter celui de Samsung pour seulement 10 euros sur Amazon.

Il y a d’autres détails très intéressants sur ce téléphone, comme le lecteur d’empreintes digitales optique sous l’écran, le double emplacement pour carte SIM et la technologie NFC. En résumé, le Samsung Galaxy A54 5G est un excellent smartphone, une excellente option pour profiter de la qualité haut de gamme sans dépenser autant d’argent. Vous savez déjà qu’il est disponible à partir de 370 euros sur PcComponentes, ce qui représente une économie de 130 euros.

