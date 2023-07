Le Motorola Edge 20 Pro bénéficie d’une importante réduction, et son prix sur Amazon est inférieur à 400 euros

La réduction de ce haut de gamme de Motorola est d’environ 300 euros sur Amazon.

Le Motorola Edge 20 Pro est en promotion sur Amazon

Les smartphones haut de gamme sont généralement les plus prisés du marché, mais leur principal obstacle est leur prix élevé. C’est pourquoi, chaque fois que nous trouvons des offres sur ce type de terminaux, nous avons l’impression de nous trouver devant une occasion exceptionnelle. Dans ce cas, bien que nous ne soyons pas en présence du modèle le plus récent, sa grande réduction rend son achat très tentant pour les utilisateurs à la recherche d’un nouveau smartphone.

Nous parlons ici du Motorola Edge 20 Pro, qui avait récemment un prix de 699 euros sur Amazon et qui peut être trouvé à un prix inférieur dans d’autres stores, comme Fnac. Il est également important de mentionner que sur son site officiel, ce produit est actuellement en rupture de stock. Dans le cas d’Amazon, il est également important de souligner la note de 4 étoiles donnée par les acheteurs, tandis que 55% d’entre eux considèrent que c’est un achat de 5 étoiles.

Le Motorola Edge 20 Pro bénéficie d’une remise de près de 300 euros sur son prix sur Amazon

À partir du fait que son prix actuel sur Amazon est de 699 euros et que sa réduction est de 43%, le Motorola Edge 20 Pro s’affiche à un prix de 399,77 euros sur Amazon, ce qui représente une réduction d’environ 299 euros par communiqué à son prix actuel mentionné dans le store. De plus, vous serez heureux de savoir que si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous pourrez bénéficier d’une livraison gratuite, ce qui est toujours un grand avantage lors de l’achat de tout produit.

Le Motorola Edge 20 Pro possède de bonnes fonctionnalités et est plus que compétent dans le haut de gamme actuel. Par exemple, nous pouvons trouver un grand écran avec un panneau OLED de 6,7 pouces, une résolution Full HD+, une compatibilité HDR10+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Nous ne pouvons pas non plus oublier sa certification IP52, qui le protège des liquides. En ce qui concerne ce que ce smartphone a à l’intérieur, il est équipé du processeur Snapdragon 870, ainsi que de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne.

En ce qui concerne la batterie de ce téléphone, elle dispose d’une capacité de 4 500 mAh avec une charge rapide de 30 W, et peut nous offrir jusqu’à 8 heures d’écran. Au-delà de cela, cet appareil est équipé d’Android 11 et est pure, car il n’a pas de surcouche personnalisée. De plus, il dispose également d’un appareil photo à prendre en compte, car il est doté d’un capteur principal de 108 MP, d’un téléobjectif de 8 MP et d’un objectif macro de 16 MP à l’arrière. En ce qui concerne l’appareil photo selfie, nous pouvons voir qu’il offre une résolution de 32 MP.

Par ailleurs, ce téléphone comprend la 5G, le Wi-Fi double, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.1, la NFC et le GPS. Pour conclure, n’oubliez pas que le Motorola Edge 20 Pro est en promotion sur Amazon et est au prix de 399,77 euros, et en plus vous pouvez le recevoir avec une livraison gratuite.

➡️ Voir l’offre Motorola Edge 20 Pro

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal de bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :