Xiaomi renouvelle l’un de ses produits les plus attrayants : voici sa nouvelle serrure intelligente avec écran

La nouvelle Xiaomi M20 Pro est équipée d’un système de reconnaissance faciale 3D basé sur l’IA qui est capable de reconnaître les individus étrangers et d’une caméra grand angle de 180° qui est capable de détecter les individus portant un masque.

Voici la Xiaomi M20 Pro, la nouvelle serrure intelligente avec écran de la marque chinoise

Bien que tout le monde connaisse Xiaomi pour ses téléphones, ses tablettes, ses bracelets intelligents et ses écouteurs Bluetooth, la marque chinoise se distingue également par un catalogue très large de dispositifs intelligents pour la maison, parmi lesquels on trouve des robots aspirateurs, des climatiseurs, des lampes et même des serrures intelligentes.

Précisément, le géant chinois vient de lancer en Chine la Xiaomi M20 Pro, une nouvelle serrure intelligente avec écran qui vous permet de voir la personne de l’autre côté de la porte.

Xiaomi M20 Pro, toutes les informations

La nouvelle serrure intelligente avec écran de Xiaomi est principalement axée sur la sécurité, c’est pourquoi elle est dotée d’un petit écran qui s’allume chaque fois que quelqu’un appuie sur la sonnette située à l’extérieur de celle-ci et vous permet de voir la personne qui sonne à la porte et son environnement pour vérifier que vous n’êtes pas en danger.

Mais ce n’est pas tout, car la Xiaomi M20 Pro est également équipée d’un système de reconnaissance faciale 3D basé sur l’IA qui est capable d’apprendre par lui-même et de reconnaître les individus inconnus ou n’appartenant pas à notre maison ou à notre famille.

De plus, cette nouvelle serrure intelligente avec écran est équipée d’un ensemble de caméras avec des capteurs grand angle de 180° qui détectent les personnes portant des masques ou des cagoules et nous envoient une notification sur notre téléphone lorsque cela se produit.

Par ailleurs, la Xiaomi M20 Pro dispose d’une batterie de 5 000 mAh qui alimente les systèmes intelligents, l’écran et les caméras et promet une autonomie de 4 mois, ainsi que 8 piles de type AA qui fournissent de l’énergie aux systèmes mécaniques de la serrure intelligente pendant 12 mois.

La Xiaomi M20 Pro est déjà disponible à l’achat en Chine au prix de 2 799 yuans, soit environ 352 euros, et on ne sait pas encore si ce nouvel appareil de la marque sera commercialisé en dehors du pays asiatique.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :