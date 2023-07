Si vous recherchez une tablette avec de bonnes performances et une bonne autonomie, je vous recommande cette Samsung Galaxy.

Plus précisément, nous parlons de la Samsung Galaxy Tab A8, qui est une tablette plus que complète pour toutes sortes de tâches.

La tablette Samsung Galaxy Tab A8 est un achat idéal pour travailler et profiter des meilleures vidéos

Le marché des tablettes est très vaste et il existe de nombreuses alternatives prêtes à nous offrir des performances idéales pour ces produits. Ce sont des outils plus que utiles pour le travail, les études et le divertissement, bien sûr, comme c’est le cas de cette Samsung Galaxy Tab A8 de 64 Go, que je vous recommande si vous voulez vous faire plaisir pendant ce week-end.

Cette Samsung Galaxy Tab A8 a également une très bonne évaluation sur Amazon, atteignant 4,6 étoiles, tandis que 81 % de ces évaluations indiquent que ce produit est de 5 étoiles. Comme vous pouvez le voir, ceux qui achètent cette tablette sur Amazon sont plus que satisfaits de cet appareil.

Samsung Galaxy Tab A8 de 64 Go

La Samsung Galaxy Tab A8 est une tablette plus que recommandée, que ce soit pour certaines tâches ou simplement pour le divertissement

En plus d’Amazon, où vous pouvez l’acheter avec une livraison gratuite si vous êtes membre Amazon Prime, cette Samsung Galaxy Tab A8 peut également être achetée dans sa boutique officielle, comme tous les bons produits de la marque coréenne. En ce qui concerne ses caractéristiques et ses performances, il convient de mentionner qu’elle dispose d’un écran TFT de 10,5 pouces, d’une résolution WUXGA (1 920 x 1 200 pixels), d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz et d’une luminosité maximale de 343 nits. Avec ces aspects mentionnés, il est évident que nous avons affaire à un appareil idéal pour profiter de notre divertissement préféré, tout en étant également un produit parfait pour augmenter la productivité de ses utilisateurs.

En plus de tout ce qui a été dit, il y a d’autres aspects qui font de cette tablette l’idéal pour les tâches mentionnées précédemment, tels que son processeur Octa-core, son système d’exploitation Android 11, une mémoire RAM de 4 Go et un espace de stockage de 64 Go, comme nous l’avons dit précédemment. D’autre part, si cela vous semble peu, sachez que vous pouvez augmenter son espace de stockage jusqu’à 1 To avec une carte microSD. En ce qui concerne ses caméras, mentionnons qu’elle a une caméra arrière et une caméra frontale. La première mentionnée a un capteur de 8 MP et la deuxième caméra est de 5 MP. En ce qui concerne sa connectivité, nous pouvons trouver GPS, GLONASS, BeiDou et Galileo pour une grande géolocalisation, WiFi 5, Bluetooth 5.0 et il se recharge via USB-C.

Samsung Galaxy Tab A8 de 64 Go

Avant de finir avec cette recommandation, vous aimerez certainement savoir que cette Samsung Galaxy Tab A8 a une batterie de 7 040 mAh, ce qui lui confère une autonomie de longue durée et est capable de supporter une charge rapide de 15 W. Ce n’est pas tout, elle comprend également quatre haut-parleurs stéréo compatibles avec Dolby Atmos, une reconnaissance faciale et Samsung Knox. Actuellement, souvenez-vous que si vous voulez acheter cette tablette, vous pouvez l’obtenir sur Amazon avec une livraison gratuite.

