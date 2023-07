Comme une GameBoy Advance mais avec Android et pour seulement 99 dollars : cette nouvelle console portable s’annonce explosive

La petite sœur de la Retroid Pocket 2 vient d’être présentée, l’une des consoles rétro portables les plus célèbres parmi les utilisateurs. Et son excellent prix en réalité un candidat parfait pour un achat.

Voici la Retroid Pocket 2S.

Cela fait déjà quelques années que nous sommes plongés dans la fièvre des consoles rétro. L’un des exemples les plus populaires est l’Evercade, qui dispose de licences arcade officielles et offre le plus proche de l’expérience des véritables bornes d’arcade à la maison, en sortant du domaine de l’émulation et en tirant parti de la technologie actuelle pour unifier les plateformes. Pour les fans des jeux d’arcade d’antan, c’est sans aucun doute l’une des meilleures options.

Mais si nous n’avons pas accès au système Evercade, il ne nous reste plus qu’à nous contenter de l’émulation. C’est ce que proposent les mini-consoles comme la SNES, la NES ou la Mega Drive, ainsi que les anciens ordinateurs comme l’Amiga 500 Mini (qui est essentiellement un Raspberry Pi avec un joli boîtier).

Quoi qu’il en soit, la meilleure façon de jouer à des jeux rétro passe par des systèmes portables basés sur Linux ou Android, les consoles basées sur le système d’exploitation de Google étant les principales tendances. La dernière venue sur le devant de la scène est la Retroid Pocket 2S, dont les générations précédentes ont déjà fait le bonheur des joueurs rétro et dont le prix abordable et les caractéristiques en ont toujours fait une recommandation digne d’intérêt.

Voici le nouveau Retroid Pocket

Comme l’indique Gizmochina, cette dernière version du Retroid Pocket, bien qu’elle ne soit pas aussi puissante que ses sœurs aînées, possède ses propres atouts qui vous inciteront, au minimum, à la considérer. Tout d’abord, nous avons un design soigné qui, inévitablement, vous rappellera la manette de la SNES malgré les sticks analogiques.

Ces sticks sont conçus avec la technologie 3D Hall Effect pour éviter le déplacement du stick et garantir une réponse optimale. Ce qui est le plus intéressant avec ces joysticks, c’est qu’ils sont plus durables et précis que les traditionnels, car ils ne comportent pas de pièces mobiles qui s’usent avec le temps.

Les dimensions de la Retroid Pocket 2S sont de 155 x 80,6 x 28 millimètres et elle ne pèse que 200 grammes. La puce qui propulse cette console Android est un Tiger T610, que nous avons déjà vu dans la tablette Nokia T20. Cette puce est associée à 3 ou 4 Go de RAM, ce qui nous donne une idée que, bien qu’elle n’ait pas des spécifications aussi puissantes que la console Android de Razer, nous aurons entre les mains un système suffisant pour émuler des consoles rétro.

L’écran de cette Retroid Pocket 2S est également légèrement plus petit que celui de la Retroid Pocket 3. Alors que la grande sœur dispose d’un écran tactile de 4,7 pouces, cette petite sœur aura un écran tactile de 3,5 pouces avec une résolution de 640 x 480 pixels et un communiqué d’aspect de 4:3. Rappelez-vous : cela sert à émuler des jeux anciens pendant que vous êtes dans les transports en commun ou assis sur le canapé, une résolution 4K n’est pas nécessaire pour jouer à des jeux 8 et 16 bits.

En ce qui concerne sa batterie, l’unité d’alimentation de la Retroid Pocket 2S est de 4 000 mAh, ce qui offre une autonomie suffisamment décente pour un appareil de cette taille. Elle sera également disponible en plusieurs variantes : avec 3 à 4 Go de RAM et 32 à 64 Go de stockage interne.

Le seul élément négatif que l’on puisse dire de cette console est que son système d’exploitation est Android 11, ce qui est difficile à comprendre en cette année 2023. Par ailleurs, elle est disponible à des prix de 99 et 119 dollars. Le moins cher correspond à la variante avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, tandis que le plus cher correspond à la variante avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne.

