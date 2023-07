Cet ordinateur portable de gaming Lenovo est en promotion de 270 euros sur Amazon

L’ordinateur en question est le Lenovo Legion 5 Gen 6 et il est maintenant disponible pour moins de 830 euros sur Amazon.

Le Lenovo Legion 5 Gen 6 est en promotion sur Amazon

Parmi toutes les offres que nous pouvons trouversur Amazon, il y a une grande variété de produits, il est donc parfois difficile de trouver ce que nous cherchons. Actuellement, si vous envisagez d’acheter un nouvel ordinateur portable, par exemple, vous pouvez jeter un œil à celui-ci, qui vous plaira sûrement si vous recherchez un appareil pour jouer de la meilleure façon possible à des jeux vidéo à un prix plus qu’intéressant.

Plus précisément, nous parlons duLenovo Legion 5 Gen 6, qui a généralement un prix de 1 099 euros, tant sur Amazon que dans d’autres stores, parmi lesquels on peut citer MediaMarkt et Fnac, où il est également en promotion. Il convient de mentionner que la réduction chez Fnac et chez Amazon est la même, vous avez donc le choix. Dans le cas de ce dernier store mentionné, nous pouvons voir que l’évaluation donnée par les consommateurs est de4,5 étoiles, tandis que 77% de ces évaluations le qualifient de produit cinq étoiles.

Le Lenovo Legion 5 Gen 6 est en promotion intéressante sur Amazon

Compte tenu de son prix habituel de 1 099 euros et de saréduction de 25%, le Lenovo Legion 5 Gen 6 est au prix de 829 euros sur Amazon, où vous pouvez également recevoir cet ordinateur aveclivraison gratuite, à condition d’être membre Amazon Prime. Avec cela à l’esprit, la réduction sur le prix de cet appareil est de270 euros, ce qui est plutôt bien, car il s’agit d’une réduction de près de300 euros pour une machine capable de gérer pratiquement tous les types de jeux du marché actuel.

Le Lenovo Legion 5 Gen 6 est un ordinateur portable de gaming qui a unécran de 15,6 pouces avec une résolution Full HD (1 920 x 1 080 pixels), avec unpanneau IPS, uneluminosité de 250 nits, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la technologie Free-Sync. De plus, il dispose également duprocesseur AMD Ryzen 7 5800H, d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, de16 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Au-delà de cela, gardez à l’esprit que cet appareil vient sans système d’exploitation.

➡️ Voir l’offre Lenovo Legion 5 Gen 6

Cet ordinateur dispose également d’un système de refroidissement avec deux ventilateurs et un système d’échappement à quatre canaux. En ce qui concerne les ports qu’il comporte, nous pouvons voirdeux ports USB Type C, dont un estcompatible avec DisplayPort; trois ports USB Type A, un portHDMI 2.1 et uneprise combinée pour écouteurs et microphone jack 3,5 mm. Cela dit, il ne reste plus qu’à rappeler que vous pouvez obtenir ceLenovo Legion 5 Gen 6 au prix de 829 euros sur Amazon.

