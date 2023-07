Amazon foudroie le prix de l’iPhone 14 Pro, il peut être à toi pour 200 euros de moins

Profitez de cette réduction sur l’iPhone 14 Pro qui le rend 200 euros moins cher sur Amazon.

Réduction historique de l’iPhone 14 Pro sur Amazon

Actuellement, le meilleur iPhone que vous pouvez acheter est un iPhone 14 Pro. C’est l’un des meilleurs appareils sur le marché jusqu’à ce que l’iPhone 15 Pro lui reprenne ce titre le mois prochain en septembre. Et maintenant, c’est la meilleure opportunité pour l’obtenir à un prix beaucoup plus bas. Amazon a pulvérisé son prix, le faisant chuter à 1169 euros dans sa version avec 128 Go de stockage. Une réduction considérable étant donné que le prix officiel est de 1321 euros suite à la dernière augmentation due à l’augmentation de la taxe numérique.

Cela indique qu’un iPhone 14 Pro avec 128 Go pourrait être à vous pour 200 euros de moins. L’un des meilleurs smartphones sur le marché et l’un des meilleurs de la gamme Apple. Un iPhone 14 Pro reconditionné qui n’a rien à envier aux autres car, comme nous vous l’avons dit à plusieurs reprises, les iPhone reconditionnés sont comme neufs, car une équipe spécialisée s’est assurée qu’ils soient dans cet état.

Pourquoi devriez-vous acheter l’iPhone 14 Pro ?

Je ne peux pas vous en parler avec plus de connaissances car mon téléphone principal en ce moment est un iPhone 14 Pro dans sa version Max. Il ne diffère que par la taille. D’une part, l’iPhone 14 Pro Max a un écran de 6,5 pouces, tandis que le 14 Pro a un écran frontal de 6,1 pouces. Un écran Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec la Dynamic Island qui est un plaisir à utiliser dans toutes les conditions lumineuses.

De plus, d’autres aspects font de l’écran de l’iPhone 14 Pro une merveille, comme son taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz ou son écran toujours allumé. Cela indique qu’il ne s’éteint jamais lorsque l’iPhone est verrouillé, ce qui, soit dit en passant, ne consomme pas de batterie. Grâce à la technologie qu’Apple a intégrée, il est capable de rester à 1 Hz, ce qui en réalité l’un des meilleurs sur le marché.

D’autre part, l’iPhone 14 Pro se distingue également par sa puissance provenant du processeur A16 Bionic d’Apple. Tout est rapide, rien ne se bloque et cette puce garantira que vous ayez un iPhone pendant de nombreuses années, tant au niveau du logiciel que du matériel. Cela indique que oui, vous pourrez essayer toutes les nouveautés d’iOS 17, y compris les quatre les plus demandées par les utilisateurs.

Un autre aspect qui distingue l’iPhone 14 Pro est son système de triple caméra avec 48 mégapixels sur l’objectif principal, un zoom optique 2x qui est un régal, ainsi qu’un ultra grand-angle. De plus, avec les caméras de l’iPhone 14 Pro, vous pouvez photographier des objets, des plantes et ce que vous voulez de près grâce au mode macro.

D’autres aspects à souligner de cet iPhone sont sa double SIM, Face ID, résistance à l’eau IP68 à 6 mètres pendant 30 minutes, MagSafe, Ceramic Shield pour le protéger des chocs et des chutes, ainsi que sa batterie de 3200 mAh. Alors n’hésitez pas, vous pouvez obtenir un excellent iPhone pour beaucoup moins cher grâce à cette offre d’Amazon qui fait chuter le prix de l’iPhone 14 Pro et le laisse à 1169 euros, soit 200 euros de moins.

➡️ Voir l’offre iPhone 14 Pro

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :