7 Xiaomi téléphones avec la meilleure performance de batterie en 2023

Il existe de nombreux smartphones sur le marché et malheureusement, ils n’ont pas tous la même performance de batterie. Xiaomi est une entreprise qui propose une charge rapide sur de nombreux téléphones. Dans cet article, nous avons inclus plusieurs appareils en tenant compte de l’efficacité du processeur du téléphone, de la capacité de la batterie, de la vitesse de charge, et plus encore. Voici une liste des téléphones Xiaomi avec la meilleure performance de batterie, du moins cher au plus cher que vous pouvez acheter.

Redmi 12C

Nous plaçons Redmi 12C en premier car c’est l’un des téléphones les plus abordables que vous pouvez acheter. Il a un prix abordable et une batterie de 5000 mAh. Le téléphone n’a malheureusement pas la technologie de charge rapide de Xiaomi, mais il dispose d’une charge rapide de 10W, ce qui suffira pour de nombreuses personnes.

Dans la même gamme de prix, vous pouvez également opter pour Redmi A2+, qui peut sembler être un bon choix car il a une charge de 18W, mais Redmi 12C offrira une bien meilleure performance avec le MediaTek Helio G85. Si vous avez un budget limité, que vous voulez avoir un téléphone avec une vitesse moyenne et une bonne autonomie de batterie, vous pouvez envisager d’acheter Redmi 12C. Redmi 12C est livré avec un écran HD, ce qui devrait également contribuer à l’autonomie de la batterie.

Redmi 12 5G

Redmi 12 5G n’a pas encore été annoncé au moment de la publication de cet article, mais nous avons ajouté le téléphone à la liste car c’est un appareil abordable et il a une grosse batterie. Le téléphone viendra très probablement avec le processeur Snapdragon 4 Gen 2 avec une batterie de 5000 mAh et se charge à 18W.

Le téléphone dispose d’un écran de 90 Hz avec une résolution FHD et un écran de type IPS. Les écrans IPS sont connus pour avoir une consommation d’énergie inférieure par communiqué aux écrans OLED, donc si vous recherchez un appareil avec plus de performance que Redmi 12C dans la catégorie budget, Redmi 12 5G est la bonne option.

Redmi Note 12 Pro+

La série Redmi Note 12 a été révélée il y a un an et les téléphones Pro sont équipés de la stabilisation optique de l’image (OIS) pour la première fois dans la série Redmi Note. La raison pour laquelle nous avons inclus Redmi Note 12 Pro+ dans notre liste est sa rentabilité, son support de charge rapide et sa bonne performance dans la gestion des tâches quotidiennes.

Alors que l’OIS dans l’appareil photo n’est pas une caractéristique unique aux appareils milieu de gamme, ce qui distingue véritablement Redmi Note 12 Pro+ de nombreux autres smartphones milieu de gamme, tels que les téléphones de la série A de Samsung, ce sont ses impressionnantes capacités de charge rapide. Avec une puissante batterie de 5000 mAh, cet appareil offre une charge rapide de 120W, vous permettant de passer de 0 à 100% de batterie en seulement 19 minutes.

Si vous ne recherchez pas un appareil de niveau flagship mais que vous privilégiez un bon appareil photo et une charge ultra-rapide, Redmi Note 12 Pro+ est sans aucun doute le choix idéal pour vous.

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T Pro a une batterie de 5000 mAh et une charge rapide de 120W, tout comme Redmi Note 12 Pro+. Si vous avez besoin d’un téléphone plus rapide, vous pouvez choisir Xiaomi 12T Pro car il a le processeur Snapdragon 8+ Gen 1. L’avantage par communiqué à Redmi Note 12 Pro+ ne se limite pas au chipset, Xiaomi 12T Pro est livré avec un écran plus net (446 ppp) (395 ppp sur Note 12 Pro+).

Nous ne prétendons pas que la résolution plus élevée améliorera l’autonomie de la batterie, mais si vous avez besoin d’un bon écran associé à une configuration d’appareil photo médiocre, à des performances de niveau flagship et à une charge rapide, vous devriez choisir Xiaomi 12T Pro.

POCO F5

POCO F5 n’a malheureusement pas de charge rapide de 120W comme le 12T Pro et le Note 12 Pro+, mais il est disponible à un prix très abordable dans certaines régions. POCO F5 a une batterie de 5000 mAh et une charge rapide de 67W.

POCO F5 a un chipset Snapdragon 7+ Gen 2 très puissant et efficace, nous avons ajouté POCO F5 à notre liste car il est proposé à un prix raisonnable dans certains pays, mais si Xiaomi 12T Pro est moins cher que POCO F5 pour vous, vous pouvez opter pour le 12T Pro.

Xiaomi 13 Pro & Xiaomi 13 Ultra

Avec le Snapdragon 8 Gen 2 et une impressionnante configuration d’appareil photo, les offres haut de gamme de Xiaomi excellent également en termes de performance de batterie. Xiaomi 13 Pro est équipé d’une batterie de 4820 mAh et prend en charge la charge rapide de 120W, tandis que Xiaomi 13 Ultra dispose d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 90W.

L’un des avantages remarquables de ces deux appareils par communiqué aux autres de notre liste est leur prise en charge de la charge sans fil, les deux prenant en charge une charge sans fil de 50W. Dépassant la vitesse de charge par câble de nombreux appareils phares d’autres fabricants. Si vous avez besoin d’un appareil phare, ainsi que d’une charge rapide et d’une bonne autonomie de batterie, vous devriez envisager de jeter un coup d’œil à la série Xiaomi 13.

