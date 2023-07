Téléchargez ici les fonds d’écran originaux du nouveau Samsung Galaxy Z Fold5.

Vous pouvez désormais personnaliser l’écran d’accueil de votre mobile avec les fonds d’écran officiels du tout nouveau Samsung Galaxy Z Fold5.

Le nouveau Samsung Galaxy Z Fold5 en mode Flex avec son S-Pen

Lors du deuxième Galaxy Unpacked de 2023 qui s’est tenu hier en Corée, Samsung a présenté son nouveau terminal pliable de type livre, le Galaxy Z Fold5, avec un écran plus grand et de meilleure qualité, doté d’une nouvelle charnière à double rail qui réduit le pli central et offre une expérience plus premium ainsi qu’une nouvelle barre des tâches qui vous permet de partager facilement du contenu entre les applications en le faisant simplement glisser d’une application à une autre.

Il est possible que vous ne puissiez pas acheter le Samsung Galaxy Z Fold5, car la version de base coûte à partir de 1 909 euros, mais vous pouvez en revanche personnaliser votre téléphone Android avec les fonds d’écran officiels du nouveau terminal pliable de Samsung.

Ces fonds d’écran ont été obtenus par les gars de YTECHB et il est désormais possible de les télécharger en qualité maximale et gratuitement.

Téléchargez dès maintenant les fonds d’écran originaux du Samsung Galaxy Z Fold5

La collection de fonds d’écran originaux du Samsung Galaxy Z Fold5 est composée de 12 fonds d’écran statiques avec un fond noir et des formes abstraites aux tons colorés correspondant aux différentes options de couleur du nouveau dispositif pliable de la marque.

Ces 12 fonds d’écran sont optimisés pour les téléphones mobiles et ont une résolution de 1812 X 2176 pixels.

Voici une galerie avec les douze fonds d’écran officiels du nouveau Samsung Galaxy Z Fold5:

Mais si vous souhaitez utiliser l’un de ces fonds d’écran comme fond d’écran de votre smartphone, vous pouvez les télécharger dans leur qualité d’origine depuis le lien direct vers Google Drive que nous vous laissons à la fin de cet article.

De plus, si pour une raison quelconque vous n’aimez pas ces fonds d’écran du Samsung Galaxy Z Fold5, nous vous recommandons de jeter un œil à notre collection des meilleurs fonds d’écran pour mobile.

Télécharger les fonds d’écran du Samsung Galaxy Z Fold5

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :