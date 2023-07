550 euros de chute pour ce PC tout-en-un avec RTX3050, 16GB de RAM et Windows 11.

C’est un élément essentiel pour gérer toutes les comptes et les ventes dans un store, ou pour le télétravail.

C’est un ordinateur puissant pour une entreprise ou pour travailler à domicile sans sortir de chez soi.

Travaillez-vous habituellement à la maison ou emportez-vous votre travail de bureau chez vous? Êtes-vous enseignant et avez-vous besoin de bien préparer vos cours, devoirs et activités pour les élèves à la maison avec un bon PC? Ou peut-être que vous avez une entreprise et avez besoin de tout informatiser. J’ai la solution, c’est de HP et cela vous fera économiser 550 euros avec cette offre.

Il s’agit d’un ordinateur tout-en-un de HP, avec écran inclus, clavier et souris sans fil pour seulement 1649 1099 euros sur Amazon. Comme vous pouvez le voir, la remise est énorme et vous aurez un ordinateur super complet pour un prix juste. Si cela vous semble trop, pour un peu moins vous avez un modèle réduit avec un processeur et une carte graphique pour 1049 euros chez MediaMarkt, mais sans aucune remise.

Tout en un HP Pavilion 27

Obtenez un superbe ordinateur tout-en-un avec Windows 11

Étant donné que c’est un ordinateur tout-en-un, tous les composants matériels sont intégrés dans le corps du moniteur. Dans ce modèle, nous avons un écran de 27 pouces, Full HD, un panneau de type IPS anti-reflets avec une luminosité de 250 nits. Il est parfait pour travailler en intérieur avec cette luminosité et grâce à son design mince, vous pouvez le placer n’importe où.

À l’intérieur, il cache un super processeur Intel i7-13700T à 16 cœurs, 30 Mo de cache et des vitesses allant jusqu’à 4,9 GHz. À cela s’ajoutent 16 Go de RAM (répartis en deux modules de 8 Go) de type DDR4 à 3200 MHz, un disque SSD de type M.2 d’une capacité de 1 To (remplaçable) et des graphiques exceptionnels avec la NVIDIA GeForce GTX3050 avec 4 Go de mémoire VRAM GDDR6.

En ce qui concerne la connectivité, l’ordinateur dispose d’une large gamme de ports, notamment un USB-C avec une vitesse de 5 Gbit / s, 4 USB-A (dont deux avec une vitesse de transfert plus élevée), une prise réseau RJ45 et une prise combo casque / microphone. De plus, il dispose de connecteurs vidéo comprenant une sortie HDMI 1.4 et une entrée HDMI 1.4b, au cas où vous souhaiteriez utiliser le moniteur HP comme écran pour un ordinateur portable ou une tour PC.

Une autre caractéristique remarquable de cet ordinateur tout-en-un de HP est sa webcam infrarouge HP True Vision de 5 MP en haut du centre de l’écran. Il garantit des images claires et nettes lors de vos conférences vidéo. Les microphones intégrés et le capteur améliorent la qualité audio et vidéo, tandis que les haut-parleurs 4W RMS chacun signés par Bang & Olufsen vous offrent une expérience d’écoute immersive.

Heureusement, cette unité est préinstallée avec la licence Windows 11 dans sa version Home, conçue pour des tâches simples d’informatique de bureau, de navigation et de multimédia. Mais si vous préférez et si vous vous sentez plus à l’aise, vous pouvez également installer une distribution Linux en créant un double démarrage des deux systèmes.

Tout en un HP Pavilion 27

Vous faites de grosses économies avec cette offre, ainsi qu’un excellent ordinateur tout-en-un pour votre maison ou votre entreprise. Vous n’aurez plus de problèmes de plantages inattendus, de ralentissements avec l’application de paiement ou d’inventaire. Ce PC HP est le meilleur choix pour votre travail ou votre entreprise.

