Nouveau mobile Redmi en vue : Xiaomi vient de confirmer le lancement du nouveau Redmi 12 5G et nous connaissons déjà ses premiers détails

Il semble que Xiaomi ait de grandes nouveautés pour nous, et toutes seront disponibles le mois prochain d’août. En réalité, ce matin même, la société asiatique a confirmé que le nouveau Xiaomi Mix Fold 3 sera présenté pendant ce mois, mais un autre appareil très intéressant sera également ajouté à cela, et nous le verrons initialement en Inde, le nouveau Redmi 12 5G.

Cela deviendra la variante 5G du Redmi 12 populaire que nous connaissons déjà en France et, dans ce cas, il sera présenté le 1er août prochain sur le marché indien, sans avoir encore de confirmation officielle si nous pourrons en profiter ou non au niveau mondial. Pour l’instant, il faut attendre, mais nous connaissons déjà ses premiers détails confirmés par Xiaomi lui-même.

Un magnifique téléphone qui dissimule de grandes spécifications à l’intérieur

Comme Xiaomi l’a partagé sur son site web officiel en Inde, le Redmi 12 5G ne sera pas un téléphone d’entrée de gamme ordinaire. La connectivité 5G sera sa principale attraction, mais après avoir examiné ses premières spécifications officielles, il cache également un arsenal de raisons pour lesquelles il est un appareil magnifique.

En réalité, la plupart d’entre elles sont partagées avec le Redmi 12. Des éléments tels que la batterie de 5 000 mAh, la mémoire RAM allant jusqu’à 8 Go extensible jusqu’à 16 Go grâce à la RAM virtuelle, et même le capteur principal de 50 MP sont toujours présents dans ce modèle, mais désormais tout cela sera associé à une connectivité sans fil de premier plan.

Pour l’instant, le processeur chargé de gérer sa puissance n’a pas été confirmé, mais toutes les rumeurs indiquent qu’il sera le Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Pour le moment, nous devons attendre le 1er août prochain pour pouvoir dévoiler le reste des spécifications que nous ne connaissons pas encore, mais nous sommes déjà sûrs que ce sera un téléphone à prendre en compte si nous avons un budget limité.

Plus d’informations | Xiaomi India.

