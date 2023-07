iOS 17 filtre le fonctionnement du bouton d’action de l’iPhone 15 Pro.

La dernière version bêta d’iOS 17 révèle les actions que nous pourrons effectuer avec le bouton d’action des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Nous connaissons déjà les fonctions que le nouveau bouton d’action des iPhone 15 Pro aura

Nous connaissons déjà de nombreux détails sur les iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Parmi ces détails, on trouve notamment une possible augmentation du prix des modèles Pro en raison de leurs nouveautés, comme le corps en titane ou une nouvelle technologie de batterie, ainsi qu’un nouveau bouton d’action sur les modèles Pro et Pro Max en remplacement de l’interrupteur de silence qui nous accompagne depuis toujours, comme l’ont révélé des rendus qui ont fuité.

Et il semble qu’après tant d’années, nous dirons au revoir à l’interrupteur de silence pour accueillir le bouton d’action de l’Apple Watch Ultra, mais sur les iPhone 15 Pro. C’est ce que révèle le code interne d’iOS 17, qui non seulement a révélé le fonctionnement de ce nouveau bouton, mais également le fait qu’Apple serait en train de travailler à l’intégration du mode jeu macOS Sonoma dans iOS.

iOS 17 révèle tout ce que nous pourrons faire avec le bouton d’action des iPhone 15 Pro

Comme le souligne Steve Moser (via MacRumors) sur Twitter, dans le code interne d’iOS 17, les actions possibles que nous pourrons effectuer avec le bouton d’action des iPhone 15 Pro ont été trouvées, et elles seront bien plus nombreuses que celles que nous pouvons effectuer avec l’Apple Watch Ultra.

Avec l’Apple Watch Ultra, nous pouvons : exécuter des raccourcis, allumer la lampe de poche, commencer un entraînement, utiliser la boussole ou activer la sirène, par exemple. Cependant, avec les iPhone 15 Pro, nous pourrons faire tout ce qui suit :

Activer des fonctions d’accessibilité telles que VoiceOver, Zoom ou AssistiveTouch.

telles que VoiceOver, Zoom ou AssistiveTouch. Exécuter des raccourcis : tout comme avec l’Apple Watch Ultra, nous pourrons également exécuter nos raccourcis préférés.

: tout comme avec l’Apple Watch Ultra, nous pourrons également exécuter nos raccourcis préférés. Mettre l’iPhone en mode silencieux : la même action que nous avons actuellement avec l’interrupteur.

: la même action que nous avons actuellement avec l’interrupteur. Ouvrir l’appareil photo : cette option nous permettrait d’ouvrir l’appareil photo ou de prendre des photos.

: cette option nous permettrait d’ouvrir l’appareil photo ou de prendre des photos. Allumer ou éteindre la lampe de poche : cette option nous permettrait d’allumer ou d’éteindre la lampe de poche de notre iPhone.

: cette option nous permettrait d’allumer ou d’éteindre la lampe de poche de notre iPhone. Modes de concentration : cette action nous permettrait d’activer un mode de concentration.

: cette action nous permettrait d’activer un mode de concentration. Loupe : cette action nous permettrait d’utiliser la loupe pour agrandir des éléments.

: cette action nous permettrait d’utiliser la loupe pour agrandir des éléments. Traduire : cette action nous permettrait d’ouvrir le traducteur, ainsi que le mode conversation de celui-ci.

: cette action nous permettrait d’ouvrir le traducteur, ainsi que le mode conversation de celui-ci. Mémos vocaux : cette action nous permettrait d’enregistrer rapidement des mémos vocaux.

Tout cela pourrait nous laisser penser que si le supposé bouton d’action nous permet d’ouvrir l’appareil photo de notre iPhone ou d’allumer et d’éteindre la lampe de poche, il est peut-être possible de modifier les raccourcis que nous avons sur l’écran verrouillé de l’iPhone dans une future version d’iOS 17.

Il est révélateur que quelque chose comme cela ait été trouvé dans le code d’iOS 17. Cela indique qu’ils sont déjà en train de faire des tests, et il est difficile de croire qu’ils le feraient si ce bouton n’existait pas. Steve Moser a déjà divulgué des choses par le passé, comme le nom de iPadOS, par exemple. Il s’agit donc d’une source assez fiable.

