Pour seulement 176 euros, vous pouvez obtenir cette tablette Xiaomi avec un écran de 90 Hz et une énorme batterie

125 euros de réduction pour la meilleure tablette bon marché de Xiaomi, idéale si vous recherchez une tablette pour regarder des séries, accéder aux réseaux sociaux ou naviguer sur Chrome.

En plus d’être très bon marché, la tablette Xiaomi se distingue par son grand écran et son autonomie étendue.

Xiaomi a une tablette idéale si vous recherchez une alternative bon marché, mais qui convient parfaitement aux tâches courantes telles que regarder des vidéos YouTube et des séries Netflix, rechercher des informations sur Google Chrome, discuter sur Telegram ou lire les derniers articles sur Twitter. Il s’agit de la Redmi Pad, que vous pouvez maintenant acheter pour seulement 176 euros sur Amazon, un prix imbattable qui améliore encore son excellent communiqué qualité-prix.

La Redmi Pad en promotion est celle qui a 3 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, avec un prix de vente recommandé de 299,99 euros. Si vous calculez rapidement, vous verrez que vous économisez 125 euros sur votre achat, une somme que votre portefeuille appréciera certainement. Si vous avez un abonnement à Amazon Prime, vous économiserez également les frais d’expédition et vous recevrez la tablette chez vous le lendemain de l’achat.

Cette Redmi Pad 3GB+64GB est en vente sur AliExpress Plaza, où elle est disponible à partir de 179 euros et est également une excellente option. Un peu plus cher, il est disponible dans la boutique officielle de Xiaomi, où il est en promotion à 219,99 euros avec un bon de réduction de 10 euros pour les nouveaux utilisateurs. Sur Netcost-security.fr, nous avons eu l’occasion d’analyser cette Redmi Pad, nous allons donc vous dire tout ce que vous gagnerez en l’achetant.

Redmi Pad, une bonne tablette bon marché pour seulement 176 euros

Le plus important de cette Redmi Pad est qu’elle est équipée d’un processeur MediaTek Helio G99, ce qui indique qu’elle a suffisamment de puissance pour effectuer les tâches les plus courantes. Par exemple, vous pourrez l’utiliser pour lire les journaux sur le navigateur, pour discuter sur les plateformes de messagerie, pour voir des photos sur Instagram ou pour savoir comment vous rendre à votre destination avec Google Maps. Elle dispose nativement de 64 Go de mémoire, mais vous pouvez obtenir plus d’espace avec une carte microSD.

La Redmi Pad est également un excellent choix pour regarder du contenu multimédia, comme des vidéos sur YouTube ou des films sur Prime Video. En effet, elle est dotée d’un écran LCD de 10,61 pouces, d’une résolution de 2000 x 1200 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 90 hertz. En pratique, les images ont une bonne qualité, elles peuvent être regardées sans problème. Cet écran est accompagné de quatre haut-parleurs compatibles avec Dolby Atmos qui surprennent par la bonne qualité du son qu’ils émettent.

Un autre point fort de cette tablette Xiaomi est son design, car elle a une qualité de construction supérieure à ce que vous pourriez imaginer pour son prix. En plus d’être résistante, elle est très légère et fine, ce qui facilite son transport lorsque vous voulez l’utiliser à l’extérieur. La couleur en promotion sur Amazon est le gris graphite, tandis qu’AliExpress Plaza propose quelques options supplémentaires.

Les fonctionnalités de la Redmi Pad vont au-delà de celles mentionnées ci-dessus, car elle sert également à prendre des photos, des vidéos et des appels vidéo. Pour cela, elle dispose d’une caméra frontale et d’une caméra arrière, toutes deux de 8 mégapixels, qui ont une qualité correcte.

➡️ Voir l’offre Redmi Pad

Enfin, la Redmi Pad se classe parmi les meilleures tablettes bon marché que vous pouvez acheter grâce à sa grande autonomie. Elle est équipée d’une batterie de 8 000 mAh qui peut vous offrir entre 2 et 3 jours d’utilisation, bien qu’il soit toujours important de prendre en compte que l’autonomie finale dépend de l’utilisation de chaque personne. Elle prend en charge la charge rapide de 18W, avec le chargeur inclus dans la boîte.

En résumé, la tablette Xiaomi peut vous offrir de bonnes performances pour une utilisation basique et elle a également un prix imbattable. Il est difficile de trouver une option équivalente ou meilleure maintenant qu’elle est en promotion à seulement 176 euros sur Amazon, c’est pourquoi nous la recommandons si vous recherchez une tablette qui fonctionne bien pour moins de 200 euros.

