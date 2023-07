Un iPhone 14 sauve la vie d’un homme qui est tombé d’une falaise de plus de 120 mètres avec sa voiture.

La détection des accidents de l’iPhone 14 a sauvé la vie d’un homme qui est tombé d’une falaise.

L’iPhone 14 sauve à nouveau la vie d’un homme

Les iPhone 14 et iPhone 14 Pro sont arrivés avec de nombreuses nouveautés, dont la détection des accidents de la route. Une fonction qui a sauvé de nombreuses vies et qui a récemment sauvé celle d’un homme. Cette fonction, lorsqu’elle détecte un choc violent, appelle les services d’urgence et envoie la localisation GPS le plus rapidement possible.

Grâce à elle, cette semaine, un homme a pu sauver sa vie en tombant d’une falaise de plus de 120 mètres. En détectant l’impact violent, son iPhone 14 a appelé les secours grâce aux appels par satellite et a envoyé sa position GPS pour qu’ils puissent le secourir.

Les iPhone 14 sauvent des vies

L’accident a provoqué une blessure grave à la tête de l’homme, mais heureusement, grâce à l’appel de secours de l’iPhone 14 qui n’a pas répondu à l’avertissement lors du choc, il est sain et sauf. Lorsque les services d’urgence sont arrivés, ils ont trouvé l’homme demandant de l’aide au fond de la falaise et l’ont secouru avec un hélicoptère.

Dans une déclaration à CBS Los Ángeles, Mike Leum, membre de l’équipe de sauvetage, a déclaré que sans cette bonne information sur l’emplacement de manière si opportune, ils n’auraient probablement pas pu le secourir. En réalité, il considère l’iPhone 14 comme faisant partie de l’équipe de sauvetage.

D’autre part, Steve Goldsworthy, chef de l’équipe de sauvetage, a déclaré que s’ils n’avaient pas eu la localisation envoyée par l’iPhone, ils ne l’auraient peut-être pas trouvé ou pas aussi rapidement. Selon lui, la localisation fournie par l’iPhone 14 était parfaite.

Non seulement l’Apple Watch sauve des vies, mais l’iPhone 14 aussi. Dans ce cas, cela a été grâce à la détection des accidents incluse dans la gamme d’iPhone 14, ainsi que les appels par satellite qui ont été essentiels pour appeler les secours et envoyer la position exacte de l’homme.

