Twitter s’est approprié le nom d’utilisateur « @x » sans même avertir son ancien propriétaire.

Le processus de « rebranding » de Twitter continue, et la dernière mesure d’Elon Musk a été de retirer le nom d’utilisateur « @x » à son propriétaire.

Le logo de X, le réseau social précédemment connu sous le nom de Twitter

On ne peut pas dire que le rebranding de Twitter soit un processus particulièrement simple pour l’équipe chargée du développement du réseau social. Depuis qu’Elon Musk a décidé de changer le nom et le logo du réseau social, nous avons vu plusieurs changements importants au sein de la plate-forme, dont certains n’ont pas été bien accueillis par les utilisateurs.

Le dernier a consisté à s’approprier le nom d’utilisateur « @x », qui remplace le mythique @Twitter. Mais il y a un problème : l’ancien propriétaire de ce nom d’utilisateur n’a été ni prévenu ni récompensé d’aucune manière lorsque Twitter a décidé de prendre possession du nom de compte qu’il utilisait depuis des années.

@Twitter est maintenant @x

Gene X Wang était l’ancien propriétaire du compte portant le nom d’utilisateur @X. Selon TechCrunch, il n’a reçu aucun avertissement de la part de la société avant que son compte ne change de nom du jour au lendemain, bien qu’il ait déclaré qu’il était disposé à discuter avec la société si elle voulait prendre possession du nom d’utilisateur.

Twitter a décidé de prendre le nom « @x » mercredi dernier. Plus tard, lorsque Gene X Wang a vu son nom d’utilisateur devenir x12345678998765, il a reçu un message de la société indiquant que, puisque « le nom d’utilisateur @x était affilié à X Corp », il avait été décidé de procéder à un changement. De plus, l’utilisateur avait la possibilité de choisir n’importe quel autre nom disponible.

De même, l’entreprise a souhaité offrir à l’utilisateur une sélection de marchandises de X, ainsi qu’une visite exclusive du siège social de l’entreprise pour rencontrer les membres de l’équipe. Malgré tout, l’ancien propriétaire de « @x » semble avoir pris la situation avec humour.

Alls well that ends well — x (@x12345678998765) 26 juillet 2023

Ce n’est qu’une des particularités qui ne facilitent pas la transition dans laquelle Twitter est engagé depuis des semaines, bien qu’elle soit loin d’être la plus frappante. Il ne faut pas oublier que, il y a quelques jours seulement, la police de San Francisco a empêché la société de changer son ancien logo pour le nouveau, et il ne faut pas non plus ignorer le fait que d’autres sociétés, comme Microsoft ou Meta, détiennent des droits commerciaux sur la marque X, ce qui pourrait compliquer les choses pour Musk et compagnie à l’avenir.



