Samsung Galaxy Z Flip5 contre Samsung Galaxy Z Flip4: voici tout ce qui a changé

Le nouveau smartphone pliable de type concha de Samsung arrive pour améliorer tous les points faibles du Samsung Galaxy Z Flip4.

Le nouveau Samsung Galaxy Z Flip5 se distingue par son grand écran extérieur de 3,4 pouces

Hier était le jour choisi par Samsung pour lancer sa cinquième génération de smartphones pliables, qui est composée, une fois de plus, de deux modèles : les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5. Avec ces deux nouveaux « foldables », la société coréenne a amélioré la conception et les caractéristiques par communiqué à leurs prédécesseurs afin de faire un bond en avant en termes de qualité pour continuer à dominer un marché en plein essor.

Ainsi, après avoir comparé les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Fold4, nous allons maintenant vous dévoiler toutes les différences et similitudes entre le Samsung Galaxy Z Flip5 et son prédécesseur, le Galaxy Z Flip4.

Samsung Galaxy Z Flip5 vs Galaxy Z Flip4, comparaison des caractéristiques

Caractéristiques Galaxy Z Flip5 Galaxy Z Flip4 Dimensions Plié 71,9 x 85,1 x 15,1 mm

Déplié 165,1 x 71,9 x 6,9 mm

187 grammes Plié : 84,9 x 71,9 x 15,9-17,1 mm

Déplié : 165,2 x 71,9 x 6,9 mm

187 grammes Écran Externe Super AMOLED de 3,4 pouces, taux de rafraîchissement de 60 Hz, résolution de 720 x 748 pixels

Interne Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex de 6,7 pouces, taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, résolution de 2640 x 1080 pixels, ratio 22:9 Externe Super AMOLED de 1,9 pouces, taux de rafraîchissement de 60 Hz, résolution de 512 x 260 pixels

Interne Dynamic AMOLED 2X LTPO de 6,7 pouces, taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, résolution de 2640 x 1080 pixels, ratio 22:9 Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 8 Go LPDDR5X 8 Go LPDDR5X Stockage 256/512 Go 128, 256 ou 512 Go (UFS 3.1) Système d’exploitation One UI 5.1.1 basé sur Android 13 One UI 5.1 basé sur Android 12L (actualisable) Connectivité 5G, LTE

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

NFC

GPS

USB type-C 5G SA/NSA (double SIM), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Dual-Band, aGPS, Bluetooth 5.2 LE, NFC, UWB, USB type-C OTG Caméras Arrière :

12 Mpx principal ƒ/1.8, Dual Pixel AF, OIS, taille des pixels 1,8 μm

12 Mpx ultra grand-angle

Avant :

10 Mpx Arrière :

12 MP (principal) f/1.8 + 12 MP (ultra grand-angle) f/2.2 123º, autofocus Dual Pixel PDAF, HDR, gyro-EIS, vidéo 4K @ 30/60 ips, flash LED

Avant :

10 MP f/2.4, 80º Batterie 3 700 mAh (non amovible)

Charge rapide 25 W

Charge sans fil réversible PowerShare 3 700 mAh (non amovible), charge rapide 25 W, charge sans fil réversible PowerShare Autres Aluminium blindé

Lecteur d’empreintes digitales latéral

Protection IPX8

nanoSIM + eSIM Aluminium blindé, Gorilla Glass Victus+, lecteur d’empreintes digitales latéral, haut-parleurs stéréo doubles, certification IPx8

Samsung Galaxy Z Flip5, galerie de photos

Samsung Galaxy Z Flip4, galerie de photos

Le Samsung Galaxy Z Flip5 arrive avec des changements importants au niveau de sa conception, de son processeur et de ses caméras

Évidemment, la première grande différence du Galaxy Z Flip5 par communiqué à son prédécesseur est que ce nouveau modèle est doté d’ un écran extérieur de plus grande taille, plus précisément de 3,4 pouces contre 1,9 pouces pour le Galaxy Z Flip4. Cependant, cet écran appelé « Flex View » n’est pas le plus grand que nous ayons vu sur un smartphone pliable de type concha, car il faut rappeler que le Motorola razr 40 Ultra dispose d’un panneau externe de 3,6 pouces.

Ce changement de taille a également amélioré l’utilité de cet écran, car il est maintenant capable d’exécuter certaines applications en plein écran, comme WhatsApp, YouTube, Netflix, Google Maps et d’autres applications qui ont été optimisées pour ce panneau. De plus, cet écran prend en charge un clavier virtuel, ce qui vous permet de répondre aux messages sans ouvrir le téléphone.

À cet égard, il convient de mentionner que le Galaxy Z Flip5 conserve les widgets du modèle précédent, qui vous permettent d’effectuer différentes actions sans avoir besoin d’ouvrir le téléphone, mais ils disposent maintenant d’une nouvelle interface adaptée à la plus grande taille de l’écran.

Le deuxième grand changement de conception par communiqué au Galaxy Z Flip4 se trouve dans sa charnière, car le géant coréen opte pour une technologie qui réduit le pli de l’écran jusqu’à 44 % et qui élimine presque complètement l’espace qui existait auparavant entre les deux parties du téléphone lorsqu’il était plié.

En ce qui concerne les dimensions de l’appareil, le Samsung Galaxy Z Flip5 est encore plus compact que son prédécesseur et est construit en utilisant de l’aluminium de type « armor » et du verre Gorilla Glass Victus.

L’un des éléments qui reste de la génération précédente est l’écran intérieur Dynamic AMOLED 2X LTPO de 6,7 pouces avec une résolution de 2640 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 Hz. La principale différence de ce panneau par communiqué à celui du Galaxy Z Flip4 est qu’il a augmenté sa luminosité maximale à 1 750 nits, une caractéristique que nous avons déjà vue sur le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Une autre des améliorations les plus importantes par communiqué à la génération précédente se trouve sous le capot, car le Samsung Galaxy Z Flip5 est équipé d’une version personnalisée du processeur phare de Qualcomm, un Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy qui est accompagné de 8 Go de mémoire RAM de type LPDDR5X et de deux versions de stockage interne de 256 et 512 Go respectivement.

Un autre domaine qui a également connu une évolution est la photographie, car bien que le Galaxy Z Flip5 dispose toujours de deux caméras arrière de 12 mégapixels et d’une caméra frontale de 10 mégapixels, Samsung a opté pour un nouveau capteur principal qui hérite des améliorations que nous avons vues sur les terminaux de la série Galaxy S23.

De plus, les caméras du Galaxy Z Flip5 bénéficient d’un mode portrait plus avancé et permettent de réaliser des photos de nuit de meilleure qualité.

Un aspect qui reste inchangé par communiqué à la génération précédente est l’autonomie, car le Galaxy Z Flip5 continue de miser sur une batterie de 3 700 mAh avec une charge rapide de 25 W par câble et une charge sans fil réversible PowerShare.

En ce qui concerne le logiciel, le Samsung Galaxy Z Flip5 est livré avec Android 13 fonctionnant sous One UI 5.1.1, bien qu’il soit prévu qu’il reçoive One UI 6 avec Android 14 dès que la nouvelle version d’Android sera disponible, et comme c’est habituel pour ce type d’appareils, Samsung a promis que ce smartphone bénéficiera de quatre ans de mises à jour du système d’exploitation et d’au moins cinq ans de mises à jour de sécurité.

Enfin, en ce qui concerne le prix du Galaxy Z Flip5, il convient de mentionner que ce modèle n’est pas disponible en version 128 Go de stockage interne et a augmenté son coût par communiqué à son prédécesseur, car la version de base, avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, coûte 1 209 euros contre 1 159 euros pour le Galaxy Z Flip4 avec la même configuration de mémoire.

Quant à la version avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, elle a un prix officiel de 1 329 euros, mais il est maintenant possible de l’acheter en précommande au même prix que la variante précédente, c’est-à-dire 1 209 euros.

