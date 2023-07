100h de batterie, annulation de bruit, audio spatial et seulement 50 euros

Voici les meilleurs écouteurs sans fil de Baseus des dernières années.

Vous n’avez jamais vu ni essayé des écouteurs avec une si grande batterie. C’est un plaisir de les porter, de les utiliser pour la musique, le cinéma et les appels pendant une semaine et de continuer à avoir de l’énergie en réserve. Ces Baseus Bowie H1i sont des écouteurs Bluetooth de type serre-tête très bon marché et aujourd’hui encore moins chers pour la Journée de la Marque dédiée à Baseus sur AliExpress.

Aujourd’hui, vous pouvez acheter dans cette promotion spéciale les Bowie H1i de Baseus pour 50 euros sur AliExpress avec plusieurs réductions du vendeur. Ils sont disponibles en trois couleurs, noir, vert et beige. Il suffit de cocher tous les bons de réduction que nous pouvons pendant notre commande dans le panier. Vous pouvez également opter pour le modèle H1 avec une batterie moins puissante pour environ 45 euros.

Achetez de bons écouteurs Bluetooth pour seulement 50 euros

La caractéristique la plus remarquable de ces Baseus Bowie H1i est leur batterie. Une seule charge de 2 heures via le port USB-C nous permettra d’obtenir jusqu’à 100 heures d’autonomie, c’est énorme. Grâce également à la technologie Bluetooth 5.3, nous avons cette faible consommation. Et si nous voulons continuer à économiser de l’énergie, nous pouvons utiliser ces écouteurs avec un câble via leur port Jack 3,5 mm.

La réduction du bruit peut être activée à tout moment et réduira considérablement les bruits extérieurs gênants qui nous empêchent de profiter de la musique. Il peut réduire jusqu’à 38 dB du bruit environnant, il suffit d’appuyer sur le bon bouton et vous serez pratiquement isolé du monde.

Le design de ces Baseus Bowie H1i est pliable et très léger, pesant un peu plus de 200 grammes. Le serre-tête est relié aux haut-parleurs par une tige en métal qui leur donne un aspect très premium, bien plus que ce que des écouteurs bon marché auraient.

Les commandes de ces écouteurs se trouvent sur l’écouteur droit, elles ne sont pas tactiles. Contrairement à d’autres, nous avons ici plusieurs boutons et fonctions, comme activer le son spatial, la suppression du bruit, répondre ou refuser les appels, passer à la chanson suivante ou contrôler le volume général.

Si vous préférez personnaliser le son pour chaque contenu que vous utilisez, vous pouvez télécharger gratuitement l’application Baseus sur votre téléphone mobile et y contrôler toutes les valeurs. Vous pouvez même créer vos propres égalisations.

Un autre aspect positif de ces Baseus Bowie H1i est leur faible latence. Avec seulement 38 ms, vous pourrez profiter au maximum des jeux et des films à la télévision, avec un décalage imperceptible entre le son et l’image.

Procurez-vous ces écouteurs sans fil de haute qualité avec serre-tête, compatibles avec les codecs LHDC jusqu’à 24 bits/96kHz de qualité sonore. Leurs haut-parleurs de 40 mm fabriqués avec une biotechnologie de pointe et le haut-parleur en néodyme vous offriront tout ce dont vous avez besoin.

