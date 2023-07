Les rumeurs s’accordent: les iPhone 15 Pro seront plus chers

Un nouveau communiqué affirme que les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max verront une augmentation de prix pouvant atteindre 200 dollars.

Les iPhone 15 Pro seront beaucoup plus chers

Si nous continuons comme ça, Apple n’aura pas besoin de présenter les iPhone 15 en septembre prochain car grâce aux rumeurs, nous pouvons avoir une idée claire de toutes les nouveautés qu’ils intègreront. En réalité, il y a des aspects des appareils tels que les actions que nous pourrons effectuer avec le nouveau bouton d’action des modèles Pro qui ont été trouvés dans le code source de la dernière version bêta d’iOS 17 qui a été lancée cette semaine.

Une des rumeurs qui se répète ces derniers jours est l’augmentation possible du prix des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. D’abord, c’était Mark Gurman, qui le justifiait en disant que cela serait dû aux nouveautés de ces modèles. Et maintenant, les analystes de Barclays s’attendent également à une augmentation des prix, mais seulement pour les modèles Pro, pas pour les modèles réguliers.

Préparez votre portefeuille si vous voulez acheter l’un des iPhone 15 Pro

Dans un nouveau communiqué obtenu par MacRumors, les analystes de Barclays s’attendent à ce que l’iPhone 15 Pro coûte jusqu’à 100 dollars de plus que l’iPhone 14 Pro et que l’iPhone 15 Pro Max coûte de 100 à 200 dollars de plus que l’iPhone 14 Pro Max. Ce qui ne se produira pas avec les modèles sans suffixe, qui resteront inchangés. Selon ce communiqué, les prix seraient les suivants :

iPhone 15 : 799 dollars.

: 799 dollars. iPhone 15 Plus : 899 dollars.

: 899 dollars. iPhone 15 Pro : 1099 dollars (auparavant 999 dollars).

: 1099 dollars (auparavant 999 dollars). iPhone 15 Pro Max : 1299 dollars (auparavant 1099 dollars).

Les fuites suggèrent que l’iPhone 15 Pro Max aura une lentille périscope qui améliorera considérablement le zoom optique, une fonction exclusive de ce modèle qui justifierait une augmentation de prix (jusqu’à 200 dollars). Cependant, il faut toujours traiter les rumeurs concernant une éventuelle augmentation de prix avec prudence. Rappelons-nous qu’il était également prévu que les iPhone 14 augmentent de prix, mais cela ne s’est pas produit, du moins aux États-Unis.

Rappelons-nous que l’annonce de la nouvelle gamme iPhone 15 d’Apple est prévue en septembre, mais il y a plusieurs rumeurs qui prétendent qu’il y aura peu de stock pour les modèles Pro et d’autres qui affirment que leur lancement pourrait être retardé de quelques semaines. Quoi qu’il en soit, pour en avoir le cœur net, nous devrons attendre qu’Apple le confirme officiellement, nous ne pouvons rien prendre pour acquis.

