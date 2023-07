Officiel : le Xiaomi MIX Fold 3 sera présenté le mois prochain avec quatre caméras signées par Leica

Un nouveau smartphone pliable se profile à l’horizon. Et il ne s’agit pas d’autre que du successeur du Xiaomi MIX Fold 2, qui, malheureusement, n’a pas réussi à franchir les frontières du pays d’origine de la marque. Le PDG et co-fondateur de Xiaomi, Lei Jun, a confirmé l’arrivée du Xiaomi MIX Fold 3.

Il l’a fait dans une publication sur son profil Twitter, où il en a profité pour révéler certains détails incorporés dans l’appareil.

À cette période de 2023, de nombreux fabricants ont déjà présenté leurs propositions pour le marché des « foldables ». Nous avons vu des modèles qui se démarquent par leur extrême finesse, leur format compact ou leur orientation vers la productivité, mais aucun d’entre eux ne semble viser à conquérir les consommateurs en offrant une expérience photographique supérieure.

Xiaomi semble vouloir combler ce vide avec son prochain MIX Fold 3. Selon Lei Jun, son nouveau smartphone pliable intègrera plusieurs améliorations importantes à cet égard, notamment de nouveaux moteurs « micro OIS » pour améliorer la stabilisation, des lentilles ultraminces à fort pouvoir de réfraction, des modules périscopiques de taille compacte et une nouvelle disposition des caméras, un total de quatre différentes dans cette nouvelle génération.

À cela s’ajoute la collaboration avec LEICA, dont le label sera à nouveau présent dans le système de caméras de l’appareil, tout comme nous l’avons déjà vu sur des modèles récents comme le Xiaomi 13 Ultra.

Our partnership with Leica has taken a significant leap forward, achieving remarkable milestones in mobile imaging.

We’ve made breakthroughs in key areas such as micro OIS motors, ultra-slim high refractive lenses, compact periscope modules, and camera designs. These have… pic.twitter.com/vu8wmYn68G

