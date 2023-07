Encore en chute : le nouveau Xiaomi Smart Band 8 passe pour la première fois à 39 euros.

La dernière Mi Band à sortir est moins chère que jamais aujourd’hui, seulement pour les plus rapides.

Avec un design quelque peu renouvelé, cette huitième version nous aidera à contrôler certains aspects de notre vie que nous ignorions auparavant.

Le dominion de Xiaomi dans le domaine des bracelets intelligents ne surprend plus personne. Aujourd’hui, nous vous apportons une offre qui connaît généralement beaucoup de ventes. Il s’agit du nouveau Xiaomi Smart Band 8 que vous pouvez obtenir pour 39 euros sur AliExpress avec la livraison gratuite. Rappelez-vous qu’il n’est pas encore officiellement vendu en Europe, vous seriez donc parmi les premiers à l’avoir.

Son prix officiel est estimé à environ 59,99 euros, le même prix auquel le Smart Band 7 a été mis en vente. Il est principalement vendu sur AliExpress, mais nous l’avons également vu sur Miravia pour 45,50 euros. Après le succès qu’il a connu en Chine, le Smart Band 8 peut être à vous à un prix scandaleusement bas, bien inférieur à celui de la septième version.

Xiaomi Smart Band 8

Procurez-vous le ‘Mi Band 8’, un classique de nos bracelets depuis de nombreuses années

Le bracelet le plus emblématique de Xiaomi ne l’est pas seulement pour son prix, mais pour d’autres raisons qui nous poussent à l’acheter chaque année lors de sa sortie. Parmi ces raisons, on trouve sa batterie, la quantité de capteurs qu’il intègre, cet écran couleur miniature et maintenant la possibilité de le porter non seulement au poignet, mais aussi autour du cou et de la cheville avec des sangles spéciales.

Tout d’abord, nous avons un écran Amoled allongé de 1,62″ de haute résolution en couleur, avec un rafraîchissement de 60 Hz, une luminosité de 600 nits et tactile. Nous pourrons y lire des messages WhatsApp ou Telegram, des e-mails, des tweets, voir l’heure en soulevant simplement le poignet, voir qui nous appelle et bien d’autres choses encore. Nous avons également la possibilité de personnaliser le fond avec des milliers d’options gratuites, y compris nos propres photos.

La batterie est une autre arme de ce Smart Band 8. Il a une autonomie d’environ 16 jours avec une seule charge d’1 heure, soit 2 heures de plus que la génération précédente (14 heures). La charge se fait avec un chargeur magnétique inclus dans l’emballage.

C’est un bracelet très résistant, à la fois aux chocs et aux chutes, ainsi qu’aux plongées jusqu’à 50 mètres de profondeur. Il est également conçu pour le sport, car il intègre plus de 150 modes sportifs bien développés. Choisissez-en un et mettez votre corps en mouvement, il enregistrera automatiquement vos données et vous donnera une évaluation à la fin, comme un entraîneur personnel au poignet.

Enfin, les capteurs qu’il intègre nous fourniront des données que nous n’obtiendrions pas aussi facilement sans ce bracelet : capteur de fréquence cardiaque, d’oxygène dans le sang, podomètre, qualité du sommeil, calories brûlées approximativement et distance parcourue estimée.

Xiaomi Smart Band 8

Le modèle de l’offre est en version chinoise, comme il se doit, car il n’est pas encore arrivé en France. Il peut être utilisé en anglais sans aucun problème jusqu’à ce qu’une version du micrologiciel soit disponible ajoutant toutes les langues au bracelet. Cela ne devrait pas vous empêcher de l’obtenir à un prix que vous ne verrez pas de sitôt.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et des services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :