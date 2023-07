Ces écouteurs sans fil de Huawei sont haut de gamme et bénéficient d’une réduction de plus de 50 euros sur Amazon.

Les Huawei FreeBuds Pro 2 sont des écouteurs plus qu’impressionnants et ont maintenant un prix réduit sur Amazon.

Ces Huawei FreeBuds Pro 2 ont une réduction de prix sur Amazon

Nous trouvons toujours une quantité incroyable d’offres sur Amazon, parmi lesquelles se trouvent une grande variété de produits différents et parmi ceux-ci, il y a généralement de nombreux écouteurs différents, comme ceux que nous vous présentons dans cet article. La marque Huawei est très reconnue pour ses smartphones, mais elle propose également d’autres produits, tels que des écouteurs, et parmi tous ces produits, nous pouvons mettre en avant ces Huawei FreeBuds Pro 2, qui sont un excellent choix de la part de l’entreprise.

Bien sûr, ces Huawei FreeBuds Pro 2 offrent une excellente qualité sonore et une réduction de bruit, et ils bénéficient maintenant d’un prix réduit sur Amazon. Ces écouteurs sans fil sont généralement vendus au prix de 199 euros, que ce soit sur Amazon ou sur le site officiel, bien qu’ils soient tous deux en promotion, en réalité. De plus, si cela peut vous aider, sachez que ces écouteurs ont une note de 4,4 étoiles, tandis que 67% des avis leur attribuent 5 étoiles en tant que produit.

Ces Huawei FreeBuds Pro 2 bénéficient d’une remise intéressante sur Amazon

En tenant compte du fait que leur prix habituel est de 199 euros et que leur réduction est de 27%, les Huawei FreeBuds Pro 2 sont actuellement vendus à 145,84 euros sur Amazon, où vous pouvez également profiter de la livraison gratuite si vous êtes membre d’Amazon Prime. Par conséquent, maintenant que nous connaissons le prix de cette promotion sur les écouteurs Huawei, nous pouvons préciser que leur remise est de 53,16 euros, ce qui est une somme assez intéressante pour ces écouteurs plus qu’impressionnants.

Les Huawei FreeBuds Pro 2 sont des écouteurs intra-auriculaires sans fil avec une unité de diaphragme dynamique de 11 mm, ainsi qu’un design assez compact et confortable. De plus, n’oublions pas qu’ils ont une réduction de bruit dynamique et intelligente 2.0, capable de s’adapter au mode de réduction de bruit idéal en temps réel en fonction de sa capacité à détecter la structure de votre conduit auditif, du bruit ambiant et de l’état de leur utilisation. Il convient également de mentionner qu’ils sont compatibles avec Android et iOS et peuvent se connecter simultanément à deux appareils.

En ce qui concerne leurs autres caractéristiques, rappelez-vous que ces écouteurs possèdent un port USB-C pour charger leur batterie de 55 mAh, capable de nous offrir jusqu’à quatre heures d’autonomie avec la réduction de bruit activée et jusqu’à 7 heures si elle est désactivée. Par ailleurs, l’étui dispose d’une batterie de 580 mAh, qui peut nous offrir jusqu’à 30 heures de plaisir. De plus, il convient également de mentionner qu’ils ont une plage de réponse en fréquence de 14 à 28 Hz et peuvent être connectés via Bluetooth 5.2.

Par ailleurs, nous avons un codec haute résolution avec certification HWA et Hi-Res Audio Wireless, ce qui permet une transmission ultra-rapide de 990 kbps, capable de reproduire des sons en haute définition. Il convient de mentionner que ces écouteurs ont un degré de protection IP54, les rendant résistants aux éclaboussures d’eau et à la transpiration, ainsi qu’à la poussière. Parmi leurs autres caractéristiques, on peut citer leur capteur osseux, accéléromètre, gyroscope et infrarouges.

Avant de conclure, ces Huawei FreeBuds Pro 2 disposent d’un mode de reconnaissance, d’un mode vocal, de la prise en charge des gestes, de la détection d’utilisation, d’une connexion double et de trois microphones. Cela dit, rappelez-vous que ces écouteurs sans fil sont vendus au prix de 145,84 euros sur Amazon grâce à cette offre.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques présents dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bonnes affaires de NETCOST pour connaître les meilleures offres avant tout le monde.

