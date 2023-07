Samsung Galaxy Z Fold5 vs Samsung Galaxy Z Fold4: voici tout ce qui a changé

Sans fanfare. Sans révolution. La cinquième itération du Galaxy Z Fold5 ne cherche pas à faire du bruit, mais améliore (presque) tout par communiqué à son prédécesseur dans le catalogue de Samsung.

Le nouveau Galaxy Z Fold5 de Samsung conserva le format, mais affine au maximum la formule.

La cinquième génération des Samsung Galaxy Z est maintenant officielle, tout comme le choix du géant de Séoul de miser en 2023 sur le raffinement et la solidité de ses concepts, sans évoluer excessivement même si des améliorations assez importantes sont effectivement arrivées dans presque tous les aspects où le Galaxy Z Fold4 devait s’améliorer.

L’idée, suppose-t-on, était de répéter la stratégie réussie du Galaxy S23 Ultra qui, bien qu’il semble être le même téléphone que son prédécesseur, a effectivement perfectionné un fleuron difficile à améliorer, quelque chose que le Galaxy Z Fold5 souhaite répéter en montrant qu’il n’est pas seulement un téléphone mobile très délicat pour la productivité, mais aussi un ordinateur de poche super polyvalent et durable pour le quotidien de n’importe quel utilisateur.

Ne vous attendez donc pas à différencier visuellement un Galaxy Z Fold4 d’un Fold5, car ils se ressemblent beaucoup en termes de design, bien qu’en réalité, si nous regardons de plus près, nous trouverons de nombreuses nouveautés que nous allons maintenant détailler avec vous pour que vous ne manquiez aucun détail des nouveaux dispositifs pliants phares de l’industrie mobile… Nous vous suivons pour les découvrir ?

Analyse vidéo et toutes les informations

Nous commençons par un peu de matériel audiovisuel et les fiches de produit ou analyses de chaque modèle Galaxy Z Fold récent, afin que vous puissiez examiner en détail tous les détails et les voir de première main avec nos collègues d’Urbantecno.

Samsung Galaxy Z Fold5, informations et premières impressions en vidéo

Samsung Galaxy Z Fold4, analyse approfondie et toutes les clés en vidéo

Samsung Galaxy Z Fold5 vs Galaxy Z Fold4, spécifications techniques

Et une fois que vous avez regardé les vidéos et passé en revue toutes les informations, nous vous laissons ici avec le tableau comparatif que tout le monde voulait voir concernant l’évolution technologique de ces Galaxy Z Fold qui sont la vitrine technologique et innovante de Samsung dans son catalogue.

Que nous offre chacun ?

Caractéristiques Galaxy Z Fold5 Galaxy Z Fold4 Dimensions Plié 67,1 x 154,9 x 13,4 mm

Déplié 129,9 x 154,9 x 6,1 mm

253 grammes Plié 67,1 x 155,1 x 15,8 mm

Déplié 130,1 x 155,1 x 6,3 mm

263 grammes Écran Externe Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces, taux de rafraîchissement variable de 48-120 Hz, résolution de 2 316 x 904 pixels, 23,1:9, 402 ppp

Interne Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex de 7,6 pouces, taux de rafraîchissement variable de 1-120 Hz, résolution de 2 176 x 1 812 pixels, 21,6:18, 374 ppp Externe Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces, taux de rafraîchissement variable de 48-120 Hz, résolution de 2 316 x 904 pixels, 23,1:9, 402 ppp

Interne Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex de 7,6 pouces, taux de rafraîchissement variable de 1-120 Hz, résolution de 2 176 x 1 812 pixels, 21,6:18, 374 ppp Processeur Qualcomm Snapodragon 8 Gen 2 for Galaxy Qualcomm Snapodragon 8+ Gen 1 RAM 12 Go LPDDR5X 12 Go LPDDR5X Stockage 256 Go, 512 Go ou 1 To 256 Go, 512 Go ou 1 To Système d’exploitation One UI 5.1.1 basé sur Android 13 One UI 5.1 basé sur Android 12L (actualisable) Connectivité Complet jusqu’à 5G avec double SIM

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 LE

NFC

aGPS

USB de type C Complet jusqu’à 5G avec double SIM

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2 LE

NFC

aGPS

USB de type C Caméras Arrière :

50 Mpx principal ƒ/1.8, Dual Pixel AF, OIS, taille de pixel de 1,0 μm, 85º

12 Mpx ultra grand angle ƒ/2.2, taille de pixel de 1,12 μm, 123º

10 Mpx téléobjectif ƒ/2.4, PDAF, OIS, taille de pixel de 1,0 μm, 36º, zoom optique 3X

Frontale :

10 Mpx ƒ/2.2, taille de pixel de 1,22 μm, 85º

Interne (intégrée sous l’écran) :

4 Mpx ƒ/1.8, taille de pixel de 2,0 μm, 80º Arrière :

50 Mpx principal ƒ/1.8, Dual Pixel AF, OIS, taille de pixel de 1,0 μm, 85º

12 Mpx ultra grand angle ƒ/2.2, taille de pixel de 1,12 μm, 123º

10 Mpx téléobjectif ƒ/2.4, PDAF, OIS, taille de pixel de 1,0 μm, 36º, zoom optique 3X

Frontale :

10 Mpx ƒ/2.2, taille de pixel de 1,22 μm, 85º

Interne (intégrée sous l’écran) :

4 Mpx ƒ/1.8, taille de pixel de 2,0 μm, 80º Batterie 4 500 mAh

Charge rapide 25 W

Charge sans fil rapide 2.0

Charge réversible PowerShare 4 400 mAh

Charge rapide 25 W

Charge sans fil rapide 15 W

Charge réversible PowerShare Autres Lecteur d’empreintes digitales (latéral)

Protection IPX8

Armor Aluminium + Gorilla Glass Victus 2

2x nanoSIM + eSIM

Prise en charge du stylet S-Pen

Audio Hi-Res réglé par AKG avec Dolby Atmos Lecteur d’empreintes digitales (latéral)

Protection IPX8

Armor Aluminium + Gorilla Glass Victus 2

2x nanoSIM + eSIM

Prise en charge du stylet S-Pen

Audio Hi-Res réglé par AKG avec Dolby Atmos

Samsung Galaxy Z Fold5, galerie photographique

Samsung Galaxy Z Fold4, galerie photographique

L’évolution du Samsung Galaxy Z Fold5 est silencieuse, mais très importante

Bien qu’il soit vrai que beaucoup penseront à nouveau que Samsung veut nous offrir le même téléphone qu’en 2022 avec ce Galaxy Z Fold5, la réalité est que le géant sud-coréen s’est efforcé de résoudre tous les problèmes signalés par les utilisateurs concernant son modèle pliable le plus productif, qui, à chaque itération, mûrit toujours dans la même direction.

Et effectivement, certains d’entre nous attendaient, après avoir entendu les louanges de l’OPPO Find N pour son format plus convivial, avec un communiqué d’aspect de 16:9 sur l’écran externe pour l’utiliser comme un téléphone normal lorsqu’il est fermé, la seule réalité est que Samsung maintient presque inchangées les proportions de son Galaxy Z Fold5, à nouveau allongé et plus mince pour le chagrin de beaucoup (y compris moi-même).

Cependant, Samsung a presque complètement éliminé les espaces grâce à sa nouvelle charnière à double rail, qui réduit également la pliure de petit pourcentage pour une utilisation plus satisfaisante lorsqu’il est ouvert, en affinant complètement toute la construction de ce qui est déjà le Galaxy Z Fold le plus fin et le plus léger de l’histoire.

Le « Armor Aluminium » et les verres « Gorilla Glass Victus 2 » qui assurent la durabilité ne manquent pas à l’appel, et Samsung a également mis en place une nouvelle couche de diffusion des chocs sur le panneau flexible, assurant ainsi d’améliorer un peu plus cette résistance dont nous avons toujours douté en tant qu’utilisateurs.

Par ailleurs, la puce évolue également avec la nouvelle plateforme « Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy » de Qualcomm, les configurations de mémoire disponibles restent inchangées, tout comme les systèmes photographiques, du moins en ce qui concerne le matériel.

Il y a des nouveautés dans la plateforme électronique, mais le plus important se trouve à l’extérieur avec une nouvelle charnière qui réduit la pliure de l’écran flexible et élimine les espaces lorsque le téléphone est fermé. De plus, nous trouverons également des améliorations significatives de la durabilité de l’écran interne.

La batterie, quant à elle, est plus grande pour augmenter un peu plus l’autonomie de l’appareil, avec une capacité de 4 500 mAh, un autre aspect clé. Il y aura également d’importantes optimisations logicielles pour améliorer la fluidité et l’expérience de continuité, ainsi que pour apporter plus de qualité et de polyvalence aux caméras grâce au traitement des images ou à l’application photo.

Cependant, toutes ces nouveautés qui affinent au maximum la formule du Galaxy Z Fold ont un prix, et en 2023, la cinquième génération sera commercialisée à partir de 1 909 euros jusqu’à 2 269 euros selon les configurations de mémoire, élevant le niveau des prix pour la première fois depuis la génération inaugurale des smartphones pliables de Samsung.

Il reste maintenant à voir comment le marché répondra, donc dans quelques mois, nous verrons si Samsung a réussi à suivre la même stratégie avec ses smartphones pliables et si ces Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 se vendront autant que la société dirigée par TM Roh l’espère. En termes de prix, ils auront vraiment du mal… ou pas ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :