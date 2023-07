Monstre haut de gamme de Motorola avec une chute historique : profitez d’un haut de gamme pour seulement 424 euros

Motorola a lancé il y a quelques mois un téléphone portable qui, bien qu’il soit passé relativement inaperçu, est une excellente option dans le haut de gamme. Il s’agit du Motorola Edge 30 Fusion, un téléphone portable que nous adorons pour son design magnifique, la qualité de son écran de rafraîchissement à 144 Hz, la puissance de son processeur et pour sa remise de près de 180 euros. Exactement, vous pouvez désormais profiter du haut de gamme de Motorola pour seulement 424 euros sur Amazon grâce à cette baisse historique du Edge 30 Fusion.

Le design et la qualité de construction de ce téléphone portable Motorola en promotion sont exquis // Image : .

Ce smartphone est disponible dans une seule version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, au prix de vente recommandé de 599 euros. Grâce à cette énorme baisse de prix sur Amazon, il atteint son prix le plus bas historique, il n’a jamais été aussi bon marché. De plus, si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous pourrez commencer à l’utiliser en seulement quelques heures grâce à une livraison ultra-rapide. Gardez à l’esprit que vous pouvez également l’acheter pour 424 euros chez MediaMarkt, mais il coûte 484 euros chez Ebay.

L’analyse du Motorola Edge 30 Fusion pendant quelques semaines nous a permis de découvrir de près les avantages de ce téléphone. Nous savons qu’il dispose d’un écran haut de gamme, qu’il peut exécuter n’importe quelle application avec aisance et qu’il se charge rapidement grâce à ses 67W. Nous allons maintenant vous expliquer pourquoi cela vaut la peine si vous recherchez un téléphone haut de gamme abordable.

Motorola Edge 30 Fusion

Achetez ce haut de gamme Motorola pour seulement 424 euros

Le Motorola Edge 30 Fusion séduit dès qu’on le sort de la boîte, car il dispose d’un design raffiné et luxueux qui lui confère une sensation premium à tout moment. L’arrière est fait d’un verre à la texture veloutée très agréable au toucher et qui résiste très bien aux traces de doigts. De plus, le téléphone est très fin et léger, avec une épaisseur de seulement 7,45 millimètres et un poids de seulement 175 grammes. Au fait, vous trouverez dans la boîte une housse de protection avec une bonne résistance.

Parmi les atouts de ce téléphone se trouve également l’élément qui domine sa face avant, l’écran. Pendant son utilisation, vous profiterez d’un écran OLED de 6,55 pouces, d’une résolution Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz. En résumé, il s’agit de l’un des meilleurs écrans que vous pouvez choisir pour un peu plus de 400 euros, sa qualité est excellente en termes de netteté, de luminosité, de fluidité et de rendu des couleurs.

L’écran est parfaitement complété par une double enceinte compatible Dolby Atmos qui offre un son de grande qualité et qui ne se déforme pas même aux volumes les plus élevés. Au fait, un lecteur d’empreintes digitales rapide et précis est également intégré à l’écran lui-même.

Une autre raison pour laquelle vous ferez le bon choix en l’achetant est le Qualcomm Snapdragon 888+ 5G, qui offre une expérience fantastique à tous les niveaux. Le processeur a une puissance suffisante pour exécuter n’importe quelle application, ce qui indique que vous pouvez également utiliser le téléphone pour jouer ou éditer des vidéos haute résolution. De plus, le logiciel a été mis à jour vers Android 13 il y a quelques mois, offrant une version très pure du système d’exploitation.

En ce qui concerne les caméras, celle qui fait le meilleur travail est le capteur principal de 50 mégapixels, capable de prendre des photos de bonne qualité et des vidéos en 4K. À ses côtés se trouvent un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels, tandis que la caméra frontale a une résolution de 32 mégapixels et peut prendre des selfies de grande qualité.

Motorola Edge 30 Fusion

Le Motorola Edge 30 Fusion est équipé d’une batterie de 4 000 mAh qui offre de bonnes performances, capable de tenir toute la journée dans la plupart des cas. De plus, grâce à la charge rapide de 67W, il se recharge en moins d’1 heure. Au fait, même s’il n’est pas mentionné dans son nom, ce Edge 30 Fusion est l’un des meilleurs téléphones Motorola avec la 5G.

Les sensations que le Motorola Edge 30 Fusion nous a laissées après l’analyse étaient très bonnes, c’est pourquoi nous le recommandons comme le haut de gamme abordable après sa chute de prix importante. Il passe de 599 à 424 euros sur Amazon et chez MediaMarkt, une occasion unique de se le procurer.

