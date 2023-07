6 smartphones haut de gamme que vous pouvez acheter dès maintenant pour 500 euros ou moins

Un nouveau smartphone à bas prix

Le OnePlus 10T promet une grande puissance

Pas besoin d’attendre le Black Friday pour obtenir un smartphone haut de gamme à bon prix, car AliExpress Plaza propose certains des meilleurs smartphones du moment avec des réductions très intéressantes. Vous pourrez obtenir le Google Pixel 7 avec une réduction de 150 euros, le récent POCO F5 5G pour seulement 359 euros, ou encore une « ancienne gloire » de l’industrie à moitié prix.

Le meilleur, c’est que tous les smartphones haut de gamme répertoriés ici bénéficient d’une livraison gratuite depuis la France et de deux semaines de retour sans frais ni questions. Grâce à Plaza, vous recevrez votre achat en toute sécurité, avec en plus une garantie officielle de 3 ans et l’assurance d’acheter un produit 100% neuf et original.

Si vous attendiez le bon moment pour changer de smartphone, jetez un œil à notre compilation. Vous avez le choix entre une demi-douzaine d’options allant de 280 à 500 euros.

Votre nouveau smartphone haut de gamme, beaucoup moins cher

realme GT Neo 2. Bien qu’il ait déjà plus d’un an, le realme GT Neo 2 est un achat très intéressant pour moins de 300 euros. Il est livré avec 8 Go de RAM, une charge rapide de 65 W et un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est une alternative intéressante aux smartphones classiques actuels vendus à 200 euros. En fin de compte, vous aurez un smartphone aux spécifications haut de gamme pour presque le même prix.

Google Pixel 6a. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un véritable smartphone haut de gamme, le Pixel 6a surpasse de nombreux smartphones haut de gamme de ces deux dernières années. Rien que pour son support et son appareil photo, c’est déjà un smartphone qui vaut largement la peine. Et si l’on ajoute le processeur développé par Google, l’écran OLED et la charge rapide, on se retrouve avec une véritable affaire. Si vous n’êtes pas sûr, consultez notre analyse : le Pixel 6a est un smartphone exceptionnel, il n’y a rien de plus à ajouter.

Google Pixel 7. Ce Pixel 7 est le smartphone le plus cher de notre compilation, avec un prix de 509 euros. Cependant, il est sans aucun doute en tête des meilleurs smartphones de cette saison 2022-2023 (il a obtenu une note presque parfaite lors de notre analyse). Puissant, sécurisé, compact, avec un appareil photo exceptionnel… c’est un achat très intéressant.

OnePlus 10T. Une autre bonne option est de profiter de la réduction de 50% sur le OnePlus 10T. Si vous le faites, vous aurez un véritable smartphone haut de gamme avec 8 Go de RAM, un écran de 120 Hz, une charge de 150 W et le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 à un prix défiant toute concurrence. Puissance, équilibre, OxygenOS 12 et un appareil photo principal digne d’un haut de gamme. Si cela vous intéresse, rendez-vous sur le site web de OnePlus pour en savoir plus, vous verrez que cela en vaut vraiment la peine.

POCO F5 5G. Sorti ce printemps, le POCO F5 5G est le roi du communiqué qualité-prix. Comme tous les bons smartphones POCO, il offre une grande puissance à un prix très compétitif, qui est considérablement réduit dans ce cas. Le meilleur, c’est qu’il est déjà livré avec Android 13 et le nouveau Snapdragon 7+ Gen 2, vous aurez donc un appareil puissant avec une longue durée de vie. Par ailleurs, nous soulignons son écran de 120 Hz, sa charge rapide de 67 W et un appareil photo principal de 64 mégapixels qui inclut également une stabilisation optique.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G. Enfin, dans la lignée du POCO F5 5G, nous avons le meilleur Redmi de l’histoire, le Note 12 Pro+ 5G, qui nous a laissé une très bonne impression lors de notre analyse. Il est livré avec un appareil photo principal de 200 mégapixels, MIUI 14, une charge rapide de 120 W et l’un des écrans les plus complets de sa catégorie. Par ailleurs, il vaut la peine de consulter sa fiche technique, car il bénéficie d’une réduction de 33% par communiqué à son prix de départ.

