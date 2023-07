Le Google Pixel 7 Pro est proposé à 760 euros grâce à cette offre

Le Google Pixel 7 Pro bénéficie d’une réduction de 140 euros sur son prix recommandé.

Le Google Pixel 7 Pro bénéficie d’une réduction de prix sur Amazon

Il est logique que le Google Pixel 7 Pro ne soit pas un smartphone bon marché, et c’est normal si l’on considère que c’est probablement le meilleur téléphone de la société Mountain View. Cependant, grâce au grand nombre d’offres d’Amazon, il semble que vous ayez une opportunité assez intéressante pour acquérir cet appareil qui ravira certainement les fans d’Android.

Le Google Pixel 7 Pro est généralement vendu au prix de 899 euros, à la fois sur Amazon et sur son site de vente officiel, mais maintenant ce prix recommandé a été réduit dans les deux stores. Nous vous prévenons déjà que son prix reste élevé en ce moment, mais c’est quand même une excellente occasion de vous procurer ce terminal qui bénéficie d’une évaluation de 4,3 étoiles sur Amazon, tandis que 67% de ces évaluations le qualifient de produit 5 étoiles.

En tenant compte du prix officiel de 899 euros et du fait que sa remise est de 16%, le Google Pixel 7 Pro coûte 759 euros sur Amazon, où vous pouvez l’obtenir avec la livraison gratuite si vous êtes membre Amazon Prime. Comme nous l’avons dit, son prix reste élevé, mais il est beaucoup plus attractif que ces 899 euros, car nous économisons 140 euros sur son achat, ce qui n’est jamais négligeable pour un téléphone qui est actuellement le haut de gamme de Google, quelque chose qui changera avec la sortie des Pixel 8 et 8 Pro.

Le Google Pixel 7 Pro est un appareil mobile plus que fluide et doté de grandes performances, comme son écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution de 3120×1440 pixels, 120 Hz de rafraîchissement et 1500 nits de luminosité. De plus, à l’intérieur, nous trouvons le processeur Tensor G2, qui nous permet de profiter du système d’exploitation Android 13 de manière totalement propre et dépourvue de bloatware, en plus de s’appuyer sur le coprocesseur Titan M2, conçu par Google lui-même et idéal pour la sécurité.

En ce qui concerne la RAM et le stockage, il convient de mentionner qu’il dispose respectivement de 12 Go et 128 Go. Vous pouvez également l’obtenir dans sa version de 256 Go de stockage. De plus, le Pixel 7 Pro est équipé d’une triple caméra arrière de très bonne qualité. Plus précisément, cette caméra est dotée d’un capteur principal de 50 MP avec une ouverture f/1.85 ainsi qu’un ultra grand-angle de 2 MP avec une ouverture f/2.2 et un téléobjectif de 48 MP avec une ouverture f/3.5. De plus, nous avons également sa caméra frontale de 10,8 MP avec une ouverture f/2.2.

Avant de conclure, il est important de mentionner certains aspects tels que sa batterie de 5 000 mAh avec recharge sans fil et d’autres, comme le cas de la reconnaissance faciale, le lecteur d’empreintes sous l’écran et la double SIM. Cela dit, rappelez-vous que le Google Pixel 7 Pro peut être à vous sur Amazon pour un prix de 759 euros, grâce à cette réduction intéressante.

