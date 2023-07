Si vous avez accidentellement supprimé une photo prise avec votre téléphone portable Xiaomi, il est très simple de la récupérer avec Google Photos et la galerie de MIUI.

Un des ‘déclencheurs’ qui peut déclencher une situation de ‘Panic Mode’ sur votre téléphone est lorsque vous supprimez accidentellement quelque chose. Et bien souvent, il s’agit de photos. Est-ce que cela vous est déjà arrivé et vous souhaitez récupérer une photo ? Avec MIUI et Google Photos, c’est très simple.

En effet, à la fois la surcouche personnalisée de Xiaomi basée sur Android et l’une des applications les plus utilisées de Google ont des mécanismes pour éviter que vous ne perdiez accidentellement une image que vous souhaitiez conserver. La première étape est d’éviter de paniquer. La deuxième étape consiste à suivre ces étapes :

Si vous souhaitez récupérer une photo sur MIUI

Des systèmes d’exploitation comme Windows dispose d’un ‘safety switch’, un mécanisme de sécurité pour annuler ou réparer une action que l’utilisateur a réalisée accidentellement ou sans s’en rendre compte. Dans le cas des images, MIUI dispose également d’une corbeille exclusive à la galerie. C’est là que vont les photos et vidéos que vous supprimez.

Cependant, en tant que corbeille temporaire de sécurité, celle-ci est automatiquement vidée après un certain temps, dans le cas de MIUI, après 30 jours. C’est la durée pendant laquelle vous avez accès au dossier, pour rechercher la photo ou la vidéo et la restaurer. Au-delà de ce mois, elles seront supprimées et vous devrez alors utiliser d’autres applications de récupération de contenu pour essayer de les récupérer.

Ouvrez l’application Galerie sur votre Xiaomi, Redmi ou POCO. Regardez en haut, où vous avez les deux premières options : Photos et Albums. Accédez aux albums. Vous voyez où il est écrit « Éléments supprimés » ? Allez-y. Vous devriez voir en premier lieu la photo ou la vidéo que vous avez supprimée par erreur. Cliquez dessus pour l’ouvrir et regardez les deux icônes en bas. Si vous cliquez sur l’icône de la corbeille, vous la supprimerez du téléphone sans attendre les 30 jours. Si vous cliquez sur la flèche circulaire, vous la restaurerez dans l’album d’origine où elle se trouvait.

Si vous souhaitez récupérer une photo sur Google Photos

Si vous souhaitez récupérer un élément supprimé, commencez par le chercher dans votre corbeille pour voir s’il s’y trouve.

Sur votre téléphone ou tablette Android, ouvrez l’application Google Photos. En bas, appuyez sur Bibliothèque, puis sur Corbeille > Supprimer. Maintenez le doigt appuyé sur l’élément (photo ou vidéo) que vous souhaitez restaurer. En bas, appuyez sur Restaurer. La photo ou la vidéo sera à nouveau disponible dans l’application Galerie du téléphone, votre bibliothèque Google Photos ou tous les albums où elle était présente. Si l’élément n’est pas dans votre corbeille, il peut avoir été définitivement supprimé.

Vous ne voyez pas la photo ou la vidéo ?

Si vous avez supprimé une photo ou une vidéo et qu’elle ne se trouve pas dans la corbeille, vous ne pouvez pas restaurer cet élément. Vous ne pourrez pas restaurer une photo si :

Vous l’avez déplacée dans la corbeille il y a plus de 60 jours.

Vous avez déplacé la photo ou la vidéo dans la corbeille, que vous avez ensuite vidée.

Vous avez déplacé la photo ou la vidéo dans la corbeille il y a plus de 30 jours à partir d’un appareil sous Android 11 ou une version ultérieure et qu’aucune sauvegarde n’a été effectuée.

Vous l’avez définitivement supprimée de la corbeille.

Vous l’avez définitivement supprimée de l’application Galerie de votre appareil, sans effectuer de sauvegarde au préalable.

