33 heures de batterie, annulation de bruit et son HD : ces écouteurs sont en baisse de 25%

Parfois, vous devez regarder en dehors du marché le plus mainstream pour obtenir des écouteurs dignes de ce nom.

Ces écouteurs SoundPEATS ont un design métallique doré qui pourrait correspondre à un autre modèle de 200 euros.

Vous voulez de bons écouteurs sans fil avec annulation du bruit et un budget assez limité ? Ne vous inquiétez pas, nous venons de trouver la parfaite offre pour vous. Il s’agit des SoundPEATS Opera 05 qui sont maintenant à seulement 85,99 64,50 euros sur Amazon grâce à un coupon de réduction de 25%. Ils sont au niveau en termes de son par communiqué à d’autres modèles de plus de 100 euros, sans aucun doute.

Les écouteurs SoundPEATS offrent un son clair et des basses puissantes, une grande autonomie et surtout un confort exquis grâce à un design très soigné. Plongez dans le monde des meilleurs écouteurs sans fil bon marché avec un prix très abordable et une construction haut de gamme. C’est étrange de voir le même modèle à 113 euros sur AliExpress, bien au-dessus de sa valeur officielle.

Obtenez de bons écouteurs avec son HD pour peu cher

Une des principales qualités des SoundPEATS Opera 05 est leur capacité à reproduire de l’audio en haute résolution jusqu’à 990 Kbps de débit. Grâce à leur diaphragme biocomposite de 12 mm et à des double pilotes dynamiques, ces écouteurs offrent un son riche et détaillé qui permet de se plonger dans des expériences musicales HiFi avec une qualité sonore sans perte.

Une autre caractéristique notable est l’intégration de la technologie LDAC, qui permet la décompression de son de 24 bits/96 kHz, pratiquement sans perte de qualité, pour obtenir un son plus dynamique et enrichissant. Cela représente trois fois la qualité de Spotify Premium. De cette manière, nous pourrons profiter de notre abonnement à Amazon Music Unlimited, Apple Music et Tidal, des services où il y a des milliers de titres musicaux non compressés.

Ils disposent d’une annulation active du bruit à alimentation unique et également d’une annulation du bruit lors des appels grâce au microphone double intégré dans chaque écouteur. Cela garantit des communications téléphoniques claires et sans distraction même dans un environnement bruyant.

En ce qui concerne l’autonomie, les SoundPEATS Opera 05 offrent jusqu’à 9 heures de lecture avec une seule charge. Par ailleurs, l’étui de charge fournit au moins 2,7 charges complètes supplémentaires, ce qui donne un total de 33 heures. C’est idéal pour les porter toute la journée ou pendant une semaine entière sans avoir à vous soucier de la batterie.

Le design des SoundPEATS Opera 05 se distingue également par son attention aux détails et son élégance. Les écouteurs intra-auriculaires présentent une embout en métal et une conception exclusive de l’orifice en fleur de prunier de SoundPEATS, qui réduit non seulement les interférences électromagnétiques, mais améliore également la sensation d’espace et de luminosité dans les fréquences élevées.

➡️ Voir l’offre SoundPEATS Opera 05

Le fini miroir, les slogans gravés au laser et la texture en flocon de neige sur la structure des écouteurs contribuent à créer une apparence unique et sophistiquée. La surface est tactile, vous permettant de contrôler les appels, la musique et même votre assistant virtuel d’un simple toucher.

